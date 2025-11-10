Συζητάμε με Σαμαρά, θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος σύντομα, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»
Ο καθηγητής μίλησε για τις συναντήσεις και συζητήσεις που είχε ο ίδιος και άλλα μέλη των «91 προσωπικοτήτων» με τον πρώην πρωθυπουργό
Την εκτίμηση του ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος έκανε ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος ο οποίος αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό.
Ειδικότερα ο καθηγητής είπε στον Alpha 98.9 ότι εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.
Όπως εξήγησε έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.
Ακούστε τι είπε ο Μελέτης Μελετόπουλος:
Η «Ομάδα Πολιτών» ή «κίνηση των 91» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.
