Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία αλλάζει εποχή με τεράστιες δυνατότητες

Επίδειξη πτητικών δυνατοτήτων έγινε επίσης από αεροσκάφη πολιτικού τύπου των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines».Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη.Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ.Παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και εκπρόσωποι φορέων.Παρέστησαν ακόμα επίτιμοι αρχηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, οι πρέσβεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ali Obaid Al Dhaheri και Ali Khalfan Al-Mansouri του Κατάρ, Ακόλουθοι 'Αμυνας ξένων χωρών.