Εντυπωσιακές εικόνες από την γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας: Ελιγμοί μαχητικών αεροσκαφών, Rafale και F-16
Εντυπωσιακές εικόνες από την γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας: Ελιγμοί μαχητικών αεροσκαφών, Rafale και F-16

Πλήθος είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος της παραλίας του Φλοίσβου που έγινε το airshow

Εντυπωσιακές εικόνες από την γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας: Ελιγμοί μαχητικών αεροσκαφών, Rafale και F-16
Εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους οι αεροπορικές διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.

​Η αεροπορική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος της παραλίας.




​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

​Στην επίδειξη συμμετείχαν:

​Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)

​Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

​Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD

​Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

