Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας: «Η αλήθεια ενοχλεί - Η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες»
Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας σχολίασε με ανάρτησή του στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Συγκεκριμένα, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδα ellada24.gr στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδας Αλήθειας. Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ κοντά, ακριβώς δίπλα για την ακρίβεια, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

