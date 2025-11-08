Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας - «Δεν θα μας φιμώσουν» λένε οι διαχειριστές της
Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.
Συγκεκριμένα, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδα ellada24.gr στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδας Αλήθειας. Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ κοντά, ακριβώς δίπλα για την ακρίβεια, υπάρχει παιδικός σταθμός.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.
«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές» αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.
«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.
Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.
Μαρινάκης: Η επίθεση είχε ως στόχο να τους φοβίσει - Η αλήθεια ενοχλεί
"Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».
ΝΔ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην "Ομάδα Αλήθειας" και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».
