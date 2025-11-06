Στο Ηράκλειο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αύριο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα αναφερθεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

