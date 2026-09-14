Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Βενζινάδικο Πρατήριο υγρών καυσίμων Θεσσαλονίκη Σταυρούπολη ληστές Υπάλληλος

Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο

Αφού χτύπησαν τον υπάλληλο, οι ληστές προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο και όταν δεν το κατάφεραν πήραν μόνο 500 ευρώ από την ταμειακή μηχανή

Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο
Με τσεκούρι και λοστό εισέβαλαν τέσσερα άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00, όταν οι δράστες έφτασαν με ένα όχημα στο βενζινάδικο στην περιοχή της Σταυρούπολης και «μπούκαραν» για να αφαιρέσουν τα χρήματα.

Αφού απείλησαν τον υπάλληλο και τον χτύπησαν με τον λοστό στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, οι ληστές πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.

Μέχρι στιγμής οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και αναζητούνται από την Αστυνομία.

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