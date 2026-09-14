Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο
Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο
Αφού χτύπησαν τον υπάλληλο, οι ληστές προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο και όταν δεν το κατάφεραν πήραν μόνο 500 ευρώ από την ταμειακή μηχανή
Με τσεκούρι και λοστό εισέβαλαν τέσσερα άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00, όταν οι δράστες έφτασαν με ένα όχημα στο βενζινάδικο στην περιοχή της Σταυρούπολης και «μπούκαραν» για να αφαιρέσουν τα χρήματα.
Αφού απείλησαν τον υπάλληλο και τον χτύπησαν με τον λοστό στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, οι ληστές πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.
Μέχρι στιγμής οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και αναζητούνται από την Αστυνομία.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00, όταν οι δράστες έφτασαν με ένα όχημα στο βενζινάδικο στην περιοχή της Σταυρούπολης και «μπούκαραν» για να αφαιρέσουν τα χρήματα.
Αφού απείλησαν τον υπάλληλο και τον χτύπησαν με τον λοστό στο χέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, οι ληστές πήραν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.
Μέχρι στιγμής οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και αναζητούνται από την Αστυνομία.
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