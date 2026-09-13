Μητσοτάκης: Μεμψίμοιρες οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι «δώσαμε λίγα» στη ΔΕΘ - Η Ασπίδα του Αχιλλέα θα οδηγήσει την αεράμυνα της χώρας σε άλλο επίπεδο

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ, στις αλλαγές σε Παιδεία και Υγεία, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στα μεγάλα έργα – «Η στήριξη των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς, σήμερα μία σημαντική εξαγγελία για το Καστελλόριζο»