Μαρινάκης: Η ομιλία του Ανδρουλάκη είχε απ' όλα, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές που ήδη υλοποιούνται

Με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει