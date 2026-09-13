Στη Βιάννο ο Τασούλας, μίλησε με επιζώντες του ολοκαυτώματος: «Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα, διεκδικήσιμες οι γερμανικές αποζημιώσεις», βίντεο
Στη Βιάννο ο Τασούλας, μίλησε με επιζώντες του ολοκαυτώματος: «Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα, διεκδικήσιμες οι γερμανικές αποζημιώσεις», βίντεο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 461 αμάχους που δολοφονήθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
Μήνυμα ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι διεκδικήσιμες, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας από την Κρήτη, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για την 83η Επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, ενώ συνομίλησε και με επιζώντες της φρίκης.
«Υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλεότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο, παραμένουν απαράγραπτες, όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες αλλά και νομικά είναι ενεργές και διεκδικήσιμες» τόνισε ο κ. Τασούλας.
Προέτρεψε δε «να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν, και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, είτε απροσχημάτιστα, είτε συγκεκαλυμμένα, να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους».
Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνού και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του φρικτού και άδικου Ολοκαυτώματος της τότε επαρχίας Βιάννου του Ηρακλείου, αλλά και της δυτικής Ιεράπετρας, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943, όταν 461 άμαχοι, 1000 σπίτια και 20 χωριά υπέστησαν τη μανία των κατακτητών. Τετρακόσια εξήντα ένα ήταν τα θύματα των γερμανικών ωμοτήτων, 1000 σπίτια κατακρημνίστηκαν και περισσότερα από 20 χωριά εξαφανίστηκαν από προσώπου γης.
Έχουμε, τόσα χρόνια μετά, ένα βαρύ και αμετάθετο χρέος απέναντι σε εκείνη τη φρικαλεότητα. Έχουμε χρέος στήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας, για τις οποίες τελικά έχασαν τη ζωή τους εκείνοι οι συνάνθρωποί μας. Έχουμε χρέος στήριξης της μνήμης. Να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν, και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, είτε απροσχημάτιστα, είτε συγκεκαλυμμένα, να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.
Έχουμε παράλληλα χρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων, γι΄αυτό και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλεότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο, παραμένουν απαράγραπτες, όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες αλλά και νομικά είναι ενεργές και διεκδικήσιμες».
«Υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλεότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο, παραμένουν απαράγραπτες, όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες αλλά και νομικά είναι ενεργές και διεκδικήσιμες» τόνισε ο κ. Τασούλας.
Προέτρεψε δε «να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν, και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, είτε απροσχημάτιστα, είτε συγκεκαλυμμένα, να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους».
Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ. Δαμασκηνού και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
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