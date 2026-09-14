Ο παραγωγός Πάνος Παπαχατζής για το «House of David», τη βιβλική υπερπαραγωγή των 100 εκατ. ευρώ που γυρίζεται στην Ελλάδα
Ο παραγωγός Πάνος Παπαχατζής για το «House of David», τη βιβλική υπερπαραγωγή των 100 εκατ. ευρώ που γυρίζεται στην Ελλάδα
Οταν ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ στους κάμπους του Μαρκόπουλου, η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη των παραγωγών της showbiz - Ο συντελεστής-κλειδί πίσω από τη χολιγουντιανή σειρά που γυρίστηκε στη χώρα μας κατάφερε τον δικό του άθλο
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Το «House of David», η επική σειρά που αφηγείται την άνοδο του Δαβίδ και την πτώση του βασιλιά Σαούλ, είναι μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή του Amazon που τώρα φτάνει στον τρίτο κύκλο της. Ποιος αναγνωρίζει τις βουνοπλαγιές της Αττικής στις μάχες των Ισραηλιτών με τους Φιλισταίους και τα στούντιο του Μαρκόπουλου στο παλάτι του βασιλιά;
Η σειρά γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με Ελληνες συντελεστές από την εταιρεία Argonauts Productions του Πάνου Παπαχατζή, που είναι και συμπαραγωγός. Ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες ελληνικές ταινίες συνεργάζεται ήδη με 15 χώρες και έργα του συμμετέχουν στα Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.
Τώρα, με το «House of David», αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας του κινηματογράφου και των τηλεοπτικών σειρών.
GALA: Πώς ξεκίνησε η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη σειρά;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ: Το 2021 ήμασταν συμπαραγωγοί στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future», η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε τις δυνατότητες της εταιρείας μας σε ένα μεγάλο διεθνές πρότζεκτ. Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και οδήγησε στην επιλογή των Αργοναυτών για το «House of David».
G.: Πώς αποφασίστηκε να γυριστεί ολόκληρη η σειρά στην Ελλάδα;
Π.Π.: Σημαντικό ρόλο έπαιξε από τη μία πλευρά το cash rebate του ΕΚΚΟΜΕΔ και από την άλλη οι τοποθεσίες και οι αρχαιολογικοί χώροι που δείξαμε στους ξένους παραγωγούς και σκηνοθέτες. Ταίριαζαν απολύτως στην εποχή που ήθελαν να αναδείξουν. Αναζητούσαν έναν τόπο που να μπορεί να αποδώσει πειστικά τον κόσμο της Βίβλου, αλλά και μια χώρα που να μπορεί να υποστηρίξει γυρίσματα πολύ υψηλών απαιτήσεων. Στην Ελλάδα βρήκαν μοναδικές φυσικές τοποθεσίες, εξαιρετικό φως, μεγάλη ποικιλία τοπίων, σύγχρονες υποδομές, έμπειρα συνεργεία και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων μέσω του cash rebate. Κυρίως όμως βρήκαν ανθρώπους που μπορούσαν να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα μιας διεθνούς παραγωγής.
G.: Ποια ελληνικά τοπία χρησιμοποιήθηκαν στα σκηνικά του «House of David»;
Π.Π.: Το σημαντικό στοιχείο ήταν να αναδειχθεί η βιβλική εποχή. Αυτό που έψαχναν οι ξένοι συντελεστές το βρήκαμε σε περιοχές στην Αττική όπου έγιναν τα κυρίως γυρίσματα όπως στο Μαρκόπουλο, στην Ανάβυσσο, στο Λαύριο και την Παιανία, καθώς και σε Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία και Ιωάννινα.
G.: Πόσο δύσκολο ήταν να μεταμορφωθεί η Ελλάδα στον κόσμο της βιβλικής εποχής;
Π.Π.: Στην αρχή είχαμε όλοι άγχος αν θα καταφέρναμε να διεκπεραιώσουμε με επιτυχία αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Πολύ γρήγορα όμως το άγχος μετατράπηκε σε αυτοπεποίθηση. Βλέποντας καθημερινά το επίπεδο των Ελλήνων επαγγελματιών, κατάλαβα ότι δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες χώρες με μεγαλύτερη παράδοση στις διεθνείς συνεργασίες. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο κέρδος από το «House of David», γιατί έδειξε πρώτα σε εμάς τους ίδιους τι μπορούμε να πετύχουμε. Το κυριότερο βάρος το σήκωσε το κατασκευαστικό τμήμα. Εργάστηκαν πάνω από 120 άτομα για να δημιουργήσουν παλάτια στο Studio K2 του Γιώργου Καραγιάννη. Αυτά τα εξαιρετικά πλατό μάς επιτρέπουν να κινηματογραφούμε εξ ολοκλήρου μια ταινία ή μια σειρά στην Ελλάδα. Επιπλέον, χτίσαμε ολόκληρο βιβλικό χωριό σε μεγάλο κτήμα στην Παιανία. Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και το τμήμα της ενδυματολογίας με τη δημιουργία των ρούχων και των στολών εκείνης της εποχής.
G.: Πόσο μεγάλο ήταν τελικά το εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα;
Π.Π.: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει έρθει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Οταν τελειώσουμε και την τρίτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουμε εισαγάγει και ξοδέψει στη χώρα μας πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Κάθε σεζόν απαιτούσε αρκετούς μήνες προετοιμασίας και γυρισμάτων. Συνολικά εργάστηκαν περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, ενώ καθημερινά στα πλατό απασχολούνταν εκατοντάδες τεχνικοί, καλλιτέχνες, βοηθητικό προσωπικό και κομπάρσοι. Το 85% των συντελεστών είναι Ελληνες οι οποίοι μπορούν να σταθούν ισότιμα δίπλα στα καλύτερα διεθνή συνεργεία. Η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα, η εργατικότητα και η προσαρμοστικότητά τους εντυπωσίασαν τους ξένους συνεργάτες. Πιο πολύ εκθείαζαν την ποιότητα της δουλειάς, τη διάθεση συνεργασίας και την ικανότητα των συνεργείων να βρίσκουν λύσεις ακόμη και κάτω από μεγάλη χρονική πίεση.
Η σειρά γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με Ελληνες συντελεστές από την εταιρεία Argonauts Productions του Πάνου Παπαχατζή, που είναι και συμπαραγωγός. Ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες ελληνικές ταινίες συνεργάζεται ήδη με 15 χώρες και έργα του συμμετέχουν στα Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.
Τώρα, με το «House of David», αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας του κινηματογράφου και των τηλεοπτικών σειρών.
GALA: Πώς ξεκίνησε η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη σειρά;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ: Το 2021 ήμασταν συμπαραγωγοί στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future», η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε τις δυνατότητες της εταιρείας μας σε ένα μεγάλο διεθνές πρότζεκτ. Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και οδήγησε στην επιλογή των Αργοναυτών για το «House of David».
G.: Πώς αποφασίστηκε να γυριστεί ολόκληρη η σειρά στην Ελλάδα;
Π.Π.: Σημαντικό ρόλο έπαιξε από τη μία πλευρά το cash rebate του ΕΚΚΟΜΕΔ και από την άλλη οι τοποθεσίες και οι αρχαιολογικοί χώροι που δείξαμε στους ξένους παραγωγούς και σκηνοθέτες. Ταίριαζαν απολύτως στην εποχή που ήθελαν να αναδείξουν. Αναζητούσαν έναν τόπο που να μπορεί να αποδώσει πειστικά τον κόσμο της Βίβλου, αλλά και μια χώρα που να μπορεί να υποστηρίξει γυρίσματα πολύ υψηλών απαιτήσεων. Στην Ελλάδα βρήκαν μοναδικές φυσικές τοποθεσίες, εξαιρετικό φως, μεγάλη ποικιλία τοπίων, σύγχρονες υποδομές, έμπειρα συνεργεία και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων μέσω του cash rebate. Κυρίως όμως βρήκαν ανθρώπους που μπορούσαν να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα μιας διεθνούς παραγωγής.
G.: Ποια ελληνικά τοπία χρησιμοποιήθηκαν στα σκηνικά του «House of David»;
Π.Π.: Το σημαντικό στοιχείο ήταν να αναδειχθεί η βιβλική εποχή. Αυτό που έψαχναν οι ξένοι συντελεστές το βρήκαμε σε περιοχές στην Αττική όπου έγιναν τα κυρίως γυρίσματα όπως στο Μαρκόπουλο, στην Ανάβυσσο, στο Λαύριο και την Παιανία, καθώς και σε Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία και Ιωάννινα.
G.: Πόσο δύσκολο ήταν να μεταμορφωθεί η Ελλάδα στον κόσμο της βιβλικής εποχής;
Π.Π.: Στην αρχή είχαμε όλοι άγχος αν θα καταφέρναμε να διεκπεραιώσουμε με επιτυχία αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Πολύ γρήγορα όμως το άγχος μετατράπηκε σε αυτοπεποίθηση. Βλέποντας καθημερινά το επίπεδο των Ελλήνων επαγγελματιών, κατάλαβα ότι δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες χώρες με μεγαλύτερη παράδοση στις διεθνείς συνεργασίες. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο κέρδος από το «House of David», γιατί έδειξε πρώτα σε εμάς τους ίδιους τι μπορούμε να πετύχουμε. Το κυριότερο βάρος το σήκωσε το κατασκευαστικό τμήμα. Εργάστηκαν πάνω από 120 άτομα για να δημιουργήσουν παλάτια στο Studio K2 του Γιώργου Καραγιάννη. Αυτά τα εξαιρετικά πλατό μάς επιτρέπουν να κινηματογραφούμε εξ ολοκλήρου μια ταινία ή μια σειρά στην Ελλάδα. Επιπλέον, χτίσαμε ολόκληρο βιβλικό χωριό σε μεγάλο κτήμα στην Παιανία. Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και το τμήμα της ενδυματολογίας με τη δημιουργία των ρούχων και των στολών εκείνης της εποχής.
G.: Πόσο μεγάλο ήταν τελικά το εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα;
Π.Π.: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει έρθει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Οταν τελειώσουμε και την τρίτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουμε εισαγάγει και ξοδέψει στη χώρα μας πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Κάθε σεζόν απαιτούσε αρκετούς μήνες προετοιμασίας και γυρισμάτων. Συνολικά εργάστηκαν περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, ενώ καθημερινά στα πλατό απασχολούνταν εκατοντάδες τεχνικοί, καλλιτέχνες, βοηθητικό προσωπικό και κομπάρσοι. Το 85% των συντελεστών είναι Ελληνες οι οποίοι μπορούν να σταθούν ισότιμα δίπλα στα καλύτερα διεθνή συνεργεία. Η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα, η εργατικότητα και η προσαρμοστικότητά τους εντυπωσίασαν τους ξένους συνεργάτες. Πιο πολύ εκθείαζαν την ποιότητα της δουλειάς, τη διάθεση συνεργασίας και την ικανότητα των συνεργείων να βρίσκουν λύσεις ακόμη και κάτω από μεγάλη χρονική πίεση.
G.: Υπήρχαν ειδικότητες ή τεχνικές απαιτήσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαμε συναντήσει σε ελληνική παραγωγή;
Π.Π.: Ναι, χρειάστηκαν ορισμένες ειδικότητες και τεχνικές υποδομές που δεν συναντάμε συχνά σε ελληνικές δουλειές. Για παράδειγμα, οι πολύ εξειδικευμένες ομάδες σπέσιαλ εφέ ήρθαν από το εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη αντίστοιχη δεξαμενή επαγγελματιών για γυρίσματα τέτοιας κλίμακας. Η συνεργασία τους με τα ελληνικά συνεργεία αποτέλεσε όμως μια πολύτιμη μεταφορά τεχνογνωσίας. Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη σεζόν. Είναι μια τεχνολογία που ήδη έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και υλοποιούνται οι μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές.
G.: Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στα γυρίσματα;
Π.Π.: Ο συνδυασμός της κλίμακας της παραγωγής με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Επρεπε να συντονιστούν εκατοντάδες άνθρωποι, πολύπλοκες κατασκευές, μεγάλος αριθμός ηθοποιών και απαιτητικά γυρίσματα χωρίς να διακοπεί ποτέ ο ρυθμός της εργασίας.
G.: Ποια σκηνή της σειράς αποδείχτηκε η πιο απαιτητική τεχνικά;
Π.Π.: Δεν θα ξεχώριζα μία μόνο. Οι μεγάλες σκηνές μάχης είναι εντυπωσιακές, αλλά εξίσου απαιτητική ήταν η δημιουργία ολόκληρων βιβλικών οικισμών και ανακτόρων από το μηδέν. Σε πολλές φάσεις οι απαιτήσεις ήταν τόσες ώστε δοκιμάζονταν τα όρια όλων μας. Το σημαντικό όμως είναι ότι κάθε πρόβλημα αντιμετωπίστηκε συλλογικά. Ο κινηματογράφος είναι ομαδική δουλειά. Τίποτα σπουδαίο δεν επιτυγχάνεται από έναν άνθρωπο μόνο. Οι καλύτερες παραγωγές είναι αποτέλεσμα αγαστής συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας. Κάθε δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί όταν υπάρχει μια ομάδα που πιστεύει στον ίδιο στόχο.
G.: Πιστεύετε ότι το «House of David» μπορεί να φέρει κι άλλες μεγάλες ξένες παραγωγές μελλοντικά στη χώρα;
Π.Π.: Απολύτως. Οι επιτυχημένες παραγωγές λειτουργούν ως η καλύτερη διαφήμιση. Οταν μια σειρά αυτού του μεγέθους, αλλά και έργα όπως το «Tehran», το «Jack Ryan» και το «My Big Fat Greek Wedding 3» ολοκληρώνονται με επιτυχία στην Ελλάδα, δημιουργείται εμπιστοσύνη και ανοίγει ο δρόμος για πολλά ακόμη διεθνή πρότζεκτ. Πρόσφατο παράδειγμα η «Οδύσσεια» του Νόλαν, που μεγάλο μέρος της γυρίστηκε στη Μεσσηνία και μάλιστα ταυτόχρονα με το «House of David». Η Ελλάδα έχει όλα τα φυσικά πλεονεκτήματα για να γίνει σταθερός προορισμός για διεθνή γυρίσματα, αυτό που χρειάζεται είναι συνέπεια και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Σταθερότητα στο σύστημα των κινήτρων, ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες, περισσότερες σύγχρονες υποδομές και συνεχή εκπαίδευση νέων επαγγελματιών.
G.: Τι σας συναρπάζει στη δουλειά σας;
Π.Π.: Το ότι κάθε νέο πρότζεκτ γεννιέται από το μηδέν. Ξεκινάς από μια ιδέα και μέσα από τη συνεργασία εκατοντάδων ανθρώπων δημιουργείς έναν νέο κόσμο. Αυτό είναι που με κρατά δημιουργικό όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα μεγάλο εγχείρημα, δεν αισθάνομαι ότι έκλεισε ένας κύκλος, αντιθέτως, νιώθω ότι ανοίγει ο επόμενος. Ο στόχος μου σήμερα δεν είναι απλώς να φέρουμε περισσότερες ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Είναι να συμβάλουμε ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει μόνιμη θέση στον παγκόσμιο χάρτη του κινηματογράφου. Θέλω οι Αργοναύτες να συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί σε ακόμη περισσότερες διεθνείς δημιουργίες, αλλά και να αναπτύξουν ελληνικά έργα με διεθνή προοπτική. Αυτό είναι ίσως το επόμενο μεγάλο βήμα. Η αρχή έγινε.
G.: Ποια επαγγελματική αξία είναι για εσάς αδιαπραγμάτευτη;
Π.Π.: Η αξιοπιστία. Σε μια διεθνή παραγωγή ο λόγος σου πρέπει να έχει την ίδια αξία με το συμβόλαιο που υπογράφεις. Στη δουλειά μας μπορεί να αλλάξουν τα πάντα - τα σχέδια, οι προϋπολογισμοί, οι συνθήκες. Αυτό που δεν πρέπει να αλλάζει είναι ο λόγος σου. Η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα και χάνεται εύκολα ◆
Στιγμιότυπα Jonathan Prime & Nikos Nikolopoulos/Prime
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