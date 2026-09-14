Ο παραγωγός Πάνος Παπαχατζής για το «House of David», τη βιβλική υπερπαραγωγή των 100 εκατ. ευρώ που γυρίζεται στην Ελλάδα

Η βασιλική οικογένεια του Σαούλ στο παλάτι τους, το οποίο χτίστηκε στα Studio K2 στο Μαρκόπουλο

Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Prime Video

Η πριγκίπισσα Μιχάλ και ο Δαβίδ στην αίθουσα μελέτης του παλατιού

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Ο βασιλιάς Σαούλ παρουσιάζει τον Δαβίδ στο συγκεντρωμένο πλήθος στη Γαβαά της Παιανίας

Η σειρά γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από την εταιρεία Argonauts Productions του Πάνου Παπαχατζή, που είναι και συμπαραγωγός

Το «House of David», η επική σειρά που αφηγείται την άνοδο του Δαβίδ και την πτώση του βασιλιά Σαούλ, είναι μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή του Amazon που τώρα φτάνει στον τρίτο κύκλο της. Ποιος αναγνωρίζει τις βουνοπλαγιές της Αττικής στις μάχες των Ισραηλιτών με τους Φιλισταίους και τα στούντιο του Μαρκόπουλου στο παλάτι του βασιλιά;Η σειρά γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με Ελληνες συντελεστές από την εταιρεία Argonauts Productions του Πάνου Παπαχατζή, που είναι και συμπαραγωγός. Ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες ελληνικές ταινίες συνεργάζεται ήδη με 15 χώρες και έργα του συμμετέχουν στα Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.Τώρα, με το «House of David», αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη της βιομηχανίας του κινηματογράφου και των τηλεοπτικών σειρών.Το 2021 ήμασταν συμπαραγωγοί στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future», η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε τις δυνατότητες της εταιρείας μας σε ένα μεγάλο διεθνές πρότζεκτ. Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και οδήγησε στην επιλογή των Αργοναυτών για το «House of David».Σημαντικό ρόλο έπαιξε από τη μία πλευρά το cash rebate του ΕΚΚΟΜΕΔ και από την άλλη οι τοποθεσίες και οι αρχαιολογικοί χώροι που δείξαμε στους ξένους παραγωγούς και σκηνοθέτες. Ταίριαζαν απολύτως στην εποχή που ήθελαν να αναδείξουν. Αναζητούσαν έναν τόπο που να μπορεί να αποδώσει πειστικά τον κόσμο της Βίβλου, αλλά και μια χώρα που να μπορεί να υποστηρίξει γυρίσματα πολύ υψηλών απαιτήσεων. Στην Ελλάδα βρήκαν μοναδικές φυσικές τοποθεσίες, εξαιρετικό φως, μεγάλη ποικιλία τοπίων, σύγχρονες υποδομές, έμπειρα συνεργεία και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων μέσω του cash rebate. Κυρίως όμως βρήκαν ανθρώπους που μπορούσαν να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα μιας διεθνούς παραγωγής.Το σημαντικό στοιχείο ήταν να αναδειχθεί η βιβλική εποχή. Αυτό που έψαχναν οι ξένοι συντελεστές το βρήκαμε σε περιοχές στην Αττική όπου έγιναν τα κυρίως γυρίσματα όπως στο Μαρκόπουλο, στην Ανάβυσσο, στο Λαύριο και την Παιανία, καθώς και σε Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία και Ιωάννινα.Στην αρχή είχαμε όλοι άγχος αν θα καταφέρναμε να διεκπεραιώσουμε με επιτυχία αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Πολύ γρήγορα όμως το άγχος μετατράπηκε σε αυτοπεποίθηση. Βλέποντας καθημερινά το επίπεδο των Ελλήνων επαγγελματιών, κατάλαβα ότι δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες χώρες με μεγαλύτερη παράδοση στις διεθνείς συνεργασίες. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο κέρδος από το «House of David», γιατί έδειξε πρώτα σε εμάς τους ίδιους τι μπορούμε να πετύχουμε. Το κυριότερο βάρος το σήκωσε το κατασκευαστικό τμήμα. Εργάστηκαν πάνω από 120 άτομα για να δημιουργήσουν παλάτια στο Studio K2 του Γιώργου Καραγιάννη. Αυτά τα εξαιρετικά πλατό μάς επιτρέπουν να κινηματογραφούμε εξ ολοκλήρου μια ταινία ή μια σειρά στην Ελλάδα. Επιπλέον, χτίσαμε ολόκληρο βιβλικό χωριό σε μεγάλο κτήμα στην Παιανία. Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και το τμήμα της ενδυματολογίας με τη δημιουργία των ρούχων και των στολών εκείνης της εποχής.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει έρθει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Οταν τελειώσουμε και την τρίτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουμε εισαγάγει και ξοδέψει στη χώρα μας πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Κάθε σεζόν απαιτούσε αρκετούς μήνες προετοιμασίας και γυρισμάτων. Συνολικά εργάστηκαν περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, ενώ καθημερινά στα πλατό απασχολούνταν εκατοντάδες τεχνικοί, καλλιτέχνες, βοηθητικό προσωπικό και κομπάρσοι. Το 85% των συντελεστών είναι Ελληνες οι οποίοι μπορούν να σταθούν ισότιμα δίπλα στα καλύτερα διεθνή συνεργεία. Η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα, η εργατικότητα και η προσαρμοστικότητά τους εντυπωσίασαν τους ξένους συνεργάτες. Πιο πολύ εκθείαζαν την ποιότητα της δουλειάς, τη διάθεση συνεργασίας και την ικανότητα των συνεργείων να βρίσκουν λύσεις ακόμη και κάτω από μεγάλη χρονική πίεση.