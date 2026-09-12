Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, δείτε φωτογραφίες

Πέρα από τις πολιτικές σχέσεις, στο πλαίσιο του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών Ελλάδας και Ρουμανίας συνδέονται και με στενή φιλία