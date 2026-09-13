Αγαπηδάκη: Δεν θέλω να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης, θα του έρθει κι εκείνου μήνυμα για τις δωρεάν εξετάσεις του «Προλαμβάνω»
Αγαπηδάκη: Δεν θέλω να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης, θα του έρθει κι εκείνου μήνυμα για τις δωρεάν εξετάσεις του «Προλαμβάνω»
Η σκωπτική απάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας στην εξαγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις - Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη εδώ και τρία χρόνια
Απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με αφορμή την εξαγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Με ανάρτησή της, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και τρία χρόνια, καλύπτοντας δωρεάν πολίτες σε όλη τη χώρα για κρίσιμες προληπτικές εξετάσεις. «Δε θέλω να ανησυχεί καθόλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα έρθει και σε εκείνον μήνυμα για τις δωρεάν εξετάσεις του Προλαμβάνω, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Η κ. Αγαπηδάκη σχολίασε ότι ο κ. Ανδρουλάκης εξήγγειλε από τη ΔΕΘ μια πολιτική που εφαρμόζεται ήδη από την κυβέρνηση, σημειώνοντας πως το «Προλαμβάνω» έχει βάλει την πρόληψη στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από δωρεάν εξετάσεις και ενεργή πρόσκληση του κράτους προς τους δικαιούχους.
Η απήχηση του προγράμματος αποτυπώνεται και σε σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας, το «Προλαμβάνω» εμφανίζει αποδοχή περίπου 90%. Πρόκειται για επίπεδα που συναντώνται σε κυβερνητικές πολιτικές όπως η άμυνα και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Στην ανάρτησή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έδωσε και ευρύτερη πολιτική διάσταση στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη, ειδικά όταν αφορά σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, θα μπορούσε να είναι πεδίοE συνεννόησης πέρα από κομματικές γραμμές.
«Αν είχαν ανταποκριθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο κάλεσμα που έχω κάνει επανειλημμένα στη Βουλή, για συστράτευση ώστε να αναδείξουμε την αξία της Πρόληψης, θα είχαμε ως πολιτικό σύστημα καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό: να δείξουμε στους πολίτες ότι στα πολύ σοβαρά, όπως είναι ο καρκίνος, είμαστε μαζί πέρα από κόμματα», σημείωσε.
Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι το γεγονός πως τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνουν πλέον στις εξαγγελίες τους παρεμβάσεις που παραπέμπουν στο «Προλαμβάνω», συνιστά έμμεση αναγνώριση της αξίας του προγράμματος. «Με έναν τρόπο, το να εξαγγέλλει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Προλαμβάνω, που είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και τρία χρόνια, δείχνει έμμεση παραδοχή της αξίας της πολιτικής που εφαρμόσαμε για την Πρόληψη», ανέφερε.
Με ανάρτησή της, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και τρία χρόνια, καλύπτοντας δωρεάν πολίτες σε όλη τη χώρα για κρίσιμες προληπτικές εξετάσεις. «Δε θέλω να ανησυχεί καθόλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα έρθει και σε εκείνον μήνυμα για τις δωρεάν εξετάσεις του Προλαμβάνω, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Η κ. Αγαπηδάκη σχολίασε ότι ο κ. Ανδρουλάκης εξήγγειλε από τη ΔΕΘ μια πολιτική που εφαρμόζεται ήδη από την κυβέρνηση, σημειώνοντας πως το «Προλαμβάνω» έχει βάλει την πρόληψη στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από δωρεάν εξετάσεις και ενεργή πρόσκληση του κράτους προς τους δικαιούχους.
Η απήχηση του προγράμματος αποτυπώνεται και σε σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας, το «Προλαμβάνω» εμφανίζει αποδοχή περίπου 90%. Πρόκειται για επίπεδα που συναντώνται σε κυβερνητικές πολιτικές όπως η άμυνα και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Στην ανάρτησή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έδωσε και ευρύτερη πολιτική διάσταση στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη, ειδικά όταν αφορά σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, θα μπορούσε να είναι πεδίοE συνεννόησης πέρα από κομματικές γραμμές.
«Αν είχαν ανταποκριθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο κάλεσμα που έχω κάνει επανειλημμένα στη Βουλή, για συστράτευση ώστε να αναδείξουμε την αξία της Πρόληψης, θα είχαμε ως πολιτικό σύστημα καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό: να δείξουμε στους πολίτες ότι στα πολύ σοβαρά, όπως είναι ο καρκίνος, είμαστε μαζί πέρα από κόμματα», σημείωσε.
Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι το γεγονός πως τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνουν πλέον στις εξαγγελίες τους παρεμβάσεις που παραπέμπουν στο «Προλαμβάνω», συνιστά έμμεση αναγνώριση της αξίας του προγράμματος. «Με έναν τρόπο, το να εξαγγέλλει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Προλαμβάνω, που είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και τρία χρόνια, δείχνει έμμεση παραδοχή της αξίας της πολιτικής που εφαρμόσαμε για την Πρόληψη», ανέφερε.
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