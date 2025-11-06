Φαραντούρης: «Καλωσορίζουμε τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

O Έλληνας ευρωβουλευτής και μέλος της διακοινοβουλευτικής επιτροπής ΗΠΑ - Ε.Ε. συμμετείχε σε εκδήλωση στην κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβεως, με παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ