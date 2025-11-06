Φαραντούρης: «Καλωσορίζουμε τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
O Έλληνας ευρωβουλευτής και μέλος της διακοινοβουλευτικής επιτροπής ΗΠΑ - Ε.Ε. συμμετείχε σε εκδήλωση στην κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβεως, με παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ

Με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα  Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ  και Ενέργειας Κρις Ράιτ συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο ευρωβουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας ΕΕ- ΗΠΑ, Νικόλας Φαραντούρης

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε: 

«Επισήμανα ως μέλος της επιροπής Ασφάλειας & Αμυνας και της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας & γεωπολιτικών ανακατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ' ωφελεία των λαών και των χωρών μας».
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στην κατοικία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στην κατοικία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα


Η Ελλάδα γέφυρα στις σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ

Εξάλλου σε τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη συνάντηση ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβυς έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτς, τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

