Ερντογάν: Η Κύπρος κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού – Θέλουμε λύση δύο κρατών
«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό» είπε
Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό.
Μιλώντας στην ετήσια σύνοδο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (COMCEC) στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «και η Κύπρος προστίθεται στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή μας».
«Θεωρώ σημαντικό ο Οργανισμός μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη του προς τον τουρκοκυπριακό λαό. Αναμένω να προσφέρετε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών», προσέθεσε, διαμηνύοντας θέση που έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.
«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.
