Αιχμές Διαμαντοπούλου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: Η εικόνα Ανδρουλάκη έχει ζητήματα

Προειδοποιητικά βέλη στον Ανδρουλάκη από Διαμαντοπούλου που λέει ναι στο διάλογο όχι στη συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ ή κόμμα Τσίπρα