Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ό,τι πιο κακό και τοξικό έχει περάσει από τη Βουλή - Το έβαλε στα πόδια μόλις με είδε
Ο υπουργός Υγείας ζήτησε «συγγνώμη» για το ύφος της τοποθέτησής του λέγοντας πως μόνο έτσι μπορούσε να «υπερασπιστεί τη Δημοκρατία»
Κορυφώθηκε η ένταση στη Βουλή με αφορμή αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε και διαδικτυακά, δημοσιεύοντας ανάρτηση στην οποία ζητά προκαταβολικά «συγγνώμη» για το ύφος της κοινοβουλευτικής του τοποθέτησης, εξηγώντας ότι «δεν είχε άλλον τρόπο» όπως λέει «να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδίδει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «μίσος», «τοξικότητα» και «συνωμοσιολογία», καταγγέλλοντας προσωπικές επιθέσεις της εναντίον βουλευτών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Τονίζει ακόμη ότι «όπως κάνει πάντα» όταν τον βλέπει «το έβαλε στα πόδια».
«Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την σημερινή μου τοποθέτηση λοιπόν για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως κάνει πάντα πλέον όταν με βλέπει, το έβαλε κυριολεκτικά στα πόδια. Όταν μιλάς στην γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν. Σήμερα κατηγόρησε την κα Λιάνα Κανέλη ότι έκανε «καριέρα» επί Χούντας (ενώ ήταν 13 ετών), την Όλγα Γεροβασίλη την έβρισε κανονικότητα ως ενεχόμενη σε συνομωσία εναντίον της με την ΝΔ και στο τέλος την Ντόρα Μπακογιάννη την κατηγόρησε για τα πάντα με τα πιο χυδαία λόγια. Στο τέλος όμως έκανε το λάθος να πιάσει εμένα στο στόμα της….τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ….»
Η ανάρτηση του υπουργού έρχεται στον απόηχο επεισοδίου που σημειώθηκε στην Ολομέλεια, με αφορμή αντιπαράθεση της κ. Κωνσταντοπούλου με γυναίκες βουλευτές από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Ο κ. Γεωργιάδης, στην ίδια ανάρτηση, υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε από την αίθουσα «όπως κάνει πάντα πλέον όταν με βλέπει» και αναρτά βίντεο με την ομιλία του.
Στο επίκεντρο της έντασης, σύμφωνα με τα όσα επικαλείται ο υπουργός, βρέθηκαν αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη Λιάνα Κανέλη, την Όλγα Γεροβασίλη και τη Ντόρα Μπακογιάννη, με χαρακτηρισμούς που ο κ. Γεωργιάδης καταγγέλλει ως «χυδαίους».
Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 29, 2025
