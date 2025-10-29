Ζευγάρι με σοβαρή αλλεργία στους ξηρούς καρπούς αποβιβάστηκε από πτήση επειδή το πλήρωμα αρνήθηκε να σταματήσει τη διανομή κέικ αμυγδάλου

Όσον αφορά την Πρετόρια, εξήγησε ότι θα μπορούσε να υποστεί αναφυλακτικό σοκ μέσα σε μόλις δύο λεπτά από την έκθεση σε ξηρούς καρπούς, λόγω της αλλεργίας της και η εμπειρία αυτή την έχει αποτρέψει από το να πετάξει ξανά. «Έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Είμαστε δύο, αλλά οι επιβάτες είναι 190, οπότε ολόκληρο το αεροπλάνο ήταν γεμάτο με ξηρούς καρπούς, ήταν φρικτό», είπε η 22χρονη.Εκπρόσωπος της KLM ζήτησε συγγνώμη για την εμπειρία του ζευγαριού και είπε: «Κατανοούμε πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι αλλεργίες στα ξηρά καρπούς και πόσο οδυνηρή πρέπει να ήταν αυτή η κατάσταση για αυτούς. Όταν ένας επιβάτης ενημερώνει το πλήρωμα για αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση στο αεροσκάφος ζητώντας ευγενικά από τους άλλους επιβάτες να κρατήσουν τα προϊόντα που περιέχουν ξηρούς καρπούς κλειστά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να απαγορεύσουμε σε άλλους επιβάτες να καταναλώνουν προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια της πτήσης.«Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τους επιβάτες με αλλεργίες, δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ένα περιβάλλον χωρίς ξηρούς καρπούς στο αεροσκάφος. Λυπούμαστε που ο κ. Κέλι και η κυρία Ντρέβερ ένιωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αποχωρήσουν από το αεροσκάφος και κατανοούμε την απογοήτευσή τους», συμπλήρωσε.