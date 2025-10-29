Μητσοτάκης για παρελάσεις: Οι πολίτες χθες έδωσαν απάντηση, γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα που διακινούν ορισμένοι

Ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάσταση με τις πληρωμές των αγροτών θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη του έτους - Θετικός ο απολογισμός από την αντιπυρική περίοδο και τη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων το 4ημερο της 28ης Οκτωβρίου