Το crash test των παρελάσεων, η εφαρμογή του νόμου στον Άγνωστο Στρατιώτη και η παρουσία Μητσοτάκη-Δένδια στη Θεσσαλονίκη

Ειδικά για το Σύνταγμα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, βούληση της Πολιτείας δεν είναι να εξαντλήσει την αυστηρότητά της, όμως σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να διακόψει την παρέλαση θα υπάρξει παρέμβαση των δυνάμεων της Αστυνομίας