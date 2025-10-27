Στην τελική ευθεία η «Ιθάκη» του Τσίπρα - Αμηχανία και αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των προδημοσιεύσεων

Μετά την Πολιτική Γραμματεία της περασμένης εβδομάδας, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι οι αναφορές Φάμελλου αφορούσαν τον πυρήνα του πολιτικού προβληματισμού του αν και αρχικά δόθηκε η αίσθηση συμπόρευσης με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού