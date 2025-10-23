ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι μαζί πλην Πολάκη για συμπόρευση με Τσίπρα - Σιγή από τον πρώην πρωθυπουργό

Σχεδόν σύσσωμη η Πολιτική Γραμματεία τάχθηκε υπέρ της πρότασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Η έκρηξη του Πολάκη, «είναι διάσπαση» - Υπέρ ακόμα και ο Νίκος Παππάς - «Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική» αναφέρει η απόφαση της ΠΓ