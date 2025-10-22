Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού

Δεν βρίσκονταν κι άλλοι συνυπογράφοντες υπουργοί στη χθεσινή τροπολογία και όχι μόνο ο κ. Δένδιας, αλλά δεν είδα να σχολιάζεται αυτό, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - Στεκόμαστε στην παραφιλολογία και χάνουμε την ουσία, πρόσθεσε