Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο
«Yπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα» επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την λύπη του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπητού Νιόνιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.
«Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του. «Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος» ανέφερε επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης.
«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».
Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει:
Ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέρασε στην αιωνιότητα.
Με το έργο του μάς έδειξε πως το τραγούδι μπορεί να είναι στοχασμός, ευαισθησία και ελευθερία μαζί.
Οι στίχοι του έγιναν φάροι για τις εποχές μας — μας ένωσαν, μας συγκίνησαν, μας κράτησαν συντροφιά.
Καλό ταξίδι..
Η Ελλάδα θα σιγοτραγουδά πάντα τα λόγια σου.
«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…»
Σπουδαίος καλλιτέχνης και ενεργός πολίτης, ο Διονύσης Σαββόπουλος εμπνεύστηκε από όσα έζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής. Τον αποχαιρετούμε με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τα υπέροχα τραγούδια και τις ξεχωριστές στιγμές που μας χάρισε. Καλό του ταξίδι», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.
Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας ανέφερε σε ανάρτησή του:
Μας άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας.
Οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας. Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή. «Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι...»
Καλό ταξίδι, Νιόνιο.
O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του ανέφερε:
Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο δημιουργό της Ελλάδας.
Έναν τραγουδοποιό, που θα ζει πλέον για πάντα στις παρέες μας, στις συναυλίες, στα τραγούδια του που ψιθυρίζουμε συχνά.
Για εμάς που μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη, ο «Νιόνιος» ήταν ο τραγουδοποιός της εφηβείας μας.
Δεν έλειπε ποτέ από τις παρέες μας, από τα καλοκαίρια μας, από τις πορείες μας, από τις συζητήσεις μας για το 5ο Λύκειο, που τελείωσε και αυτός. Για χάρη του μάθαμε να πιάνουμε κιθάρα.
Η μουσική του και οι στίχοι του συνόδευσαν τη ζωή μας και τους αγώνες μας. Και με τον δικό του τρόπο χαρακτήρισε και τον αγώνα κατά της χούντας και στη συνέχεια τη γενιά του Πολυτεχνείου, ακόμα και αν υπήρχαν στιγμές που διαφωνήσαμε.
Τώρα με το μεγάλο του ταξίδι, μας αφήνει τη μουσική του, μία κληρονομιά που μοιραζόμαστε.
Η πλατεία θα είναι γεμάτη…
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συνεργάτες του.
Ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
O πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε τα εξής:
«Ο Διονύσης των αγώνων μας, των ερώτων μας, των αμφιβολιών και των ονείρων μας·
Ο Διονύσης που με τη φωνή και το πνεύμα του ένωσε γενιές, έδωσε νόημα στους στίχους και ρυθμό στις ελπίδες μας, έφυγε για να συναντήσει τους άλλους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού.
Τιμώντας τον, ας χτίσουμε επιτέλους των Ελλήνων τις Κοινότητες - εκείνες που θα γεμίζουν ξανά τις πλατείες με αξιοπρέπεια, χαρά και ανθρωπιά.
Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην Άσπα και στους οικείους του».
O Παύλος Γερουλάνος ανέφερε σε ανάρτησή του:
«Διονύση μας αγαπημένε, Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα. Θα μας λείψεις τόσο τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ».
Με το τραγούδι «Τσάμικο» αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
«Αχ Νιόνιο μας… Δε βγαίνει λέξη, ας ηχούν τα λόγια, η φωνή, οι μελωδίες σου, που έδωσαν νόημα στη ζωή μας» σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρετάει με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά του εκλιπόντος στο τραγούδι
«Εμείς που μεγαλώσαμε με «τραπεζάκια έξω», με «βρώμικο ψωμί» και «με Μάγους», εμείς που ανεβήκαμε μαζί του σε ένα Φορτηγό που μας ταξίδεψε για έξι δεκαετίες, αποχαιρετούμε έναν συμπολίτη μας που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και κορυφαίους διαμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού», τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Προσθέτει πως «ο Διονύσης Σαββόπουλος αναδείχθηκε στη μουσική ψυχή μιας ολόκληρης εποχής και ταυτόχρονα ο συνδετικός κρίκος που ένωνε γενιές, ιδέες, ρεύματα, εποχές» και «μέσα από τα τραγούδια του, έδωσε φωνή στις αγωνίες, στα όνειρα και στις αναζητήσεις όλων μας».
Υπενθυμίζει ότι «πριν ένα χρόνο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης του απέτειμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για όσα μας χάρισε».
«Σήμερα, τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη. Γιατί άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί ομόρφυνε τον κόσμο μας. Γιατί η μουσική του θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει, να μας εμπνέει, να μας ενώνει», τονίζει
Ο κ. Αγγελούδης υπογραμμίζει ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους».
«Να είσαι βέβαιος Νιόνιο, πως, όπως έλεγες, "η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να σε παρακολουθεί, αποκαθιστώντας τη χαμένη ενότητα του βίου σου και το σκορποχώρι της ψυχής σου". Καλό ταξίδι», καταλήγει.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον Διονύση Σαββόπουλο
Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας πήρε μακριά, μας πήγε σε άλλα μέρη. Του το χρωστάμε ως έθνος των Ελλήνων. Και τώρα τον φύσηξε το αγέρι και τον πλοηγεί στην πλατιά θάλασσα της Ιστορίας. Αυτόν τον υπέροχο ποιητή, τον μοναδικό τραγουδοποιό της γενιάς μας. Την κιβωτό της Μεταπολίτευσης.
Σε ανάρτησή της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου:
Έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο τρυφερός παραμυθάς των ημερών, των ιδεών και των τραγουδιών μας.
Ο άνθρωπος που έβαλε «τραπεζάκια έξω», που έκανε «το φορτηγό» σύμβολο μιας γενιάς, που μας πήγε ως το «περιβόλι του τρελού» και έκανε τη μουσική ποίηση και τη ποίηση τραγούδι.
Ο Σαββόπουλος που μας έμαθε πως η Ελλάδα μπορεί να τραγουδά ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της.
Ποίηση στο λαϊκό. Πολιτική στη μελωδία. Τρυφερότητα στη συλλογική μνήμη. Ο Σαββόπουλος ένωσε κόσμους που έμοιαζαν μακρινοί και γενιές που έμοιαζαν χαμένες.
Σήμερα αφήνει πίσω του στίχους που δεν γερνούν και τραγούδια που θα μας βρίσκουν κάθε φορά που ψάχνουμε νόημα, ελευθερία, Ελλάδα.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
