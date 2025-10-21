Καταγγελίες Βελόπουλου κατά Κακλαμάνη μετά τη δημόσια παρατήρηση για τη χυδαία επίθεση στον Καιρίδη
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατήγγειλε τον πρόεδρο της Βουλής για αντιθεσμικές παρεμβάσεις – Υποστήριξε ότι ζήτησε μεσολάβηση για να αποσύρει ο Βασίλης Γραμμένος τη μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Φλώρου
Την σφοδρή ενόχληση για την δημόσια παρατήρηση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά την χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη εξέφρασε στην ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολιάζοντας την φράση του κ. Κακλαμάνη ότι «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε» επιχείρησε να επιστρέψει το γάντι καταγγέλλοντας αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Βουλής.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Φλώρος είχε προπηλακίσει τον Β. Γραμμένο έξω από την αίθουσα της ολομέλειας ενώ με δημόσιες δηλώσεις επιχείρησε να δικαιολογήσει την βίαιη επίθεση υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης εξύβρισε την μητέρα του.
Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε μάλιστα ότι η μεσολάβηση Κακλαμάνη έχει ως πολιτικό κίνητρο την ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στην ΝΔ.
