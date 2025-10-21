Καταγγελίες Βελόπουλου κατά Κακλαμάνη μετά τη δημόσια παρατήρηση για τη χυδαία επίθεση στον Καιρίδη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατήγγειλε τον πρόεδρο της Βουλής για αντιθεσμικές παρεμβάσεις – Υποστήριξε ότι ζήτησε μεσολάβηση για να αποσύρει ο Βασίλης Γραμμένος τη μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Φλώρου