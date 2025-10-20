Γεωργιάδης: Εκατό φορές θα διαφημίσω την εταιρεία La Vie En Rose που κάνει δωρεές στο ΕΣΥ

Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ οι δωρεές της προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας- Το δημόσιο ευχαριστώ από τον υπουργό Υγείας