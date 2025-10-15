Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου ζήτησε η ΝΔ - Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί για να μην ψηφίσει τις διατάξεις εκείνες που ενισχύουν τους εργαζομένους», είπε η Κεραμέως - «Ζητήσαμε την απόσυρσή του, δεν νομιμοποιούμε το έγκλημα», τόνισε ο Γιαννούλης