«Ειρήνη» - Βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ταξίδι στην Αίγυπτο

ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και είχε σύντομο τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο