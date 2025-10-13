«Ειρήνη» - Βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ταξίδι στην Αίγυπτο
ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και είχε σύντομο τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ένα βίντεο 55 δευτερολέπτων από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα το οποίο συνόδευσε με τη λέξη «Ειρήνη» ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός είχε σύντομα τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν κ.α.
Δείτε το βίντεο
Ειρήνη. pic.twitter.com/G6bDJSrBoJ— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 13, 2025
