Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς 13χρονων έξω από Γυμνάσιο, στο νοσοκομείο μια μαθήτρια μετά την επίθεση
Η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου όπου φοιτά

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμνάσιο της πόλης, με αφορμή – σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews – μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου όπου φοιτά. Το επεισόδιο φαίνεται πως πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στην διευθύντρια του σχολείου.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, για προληπτικούς λόγους. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί, καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Πηγή: patrisnews.gr
