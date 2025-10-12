H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των 48 ομήρων, λέει η Χαμάς
Θα ακολουθήσει η αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε αργά το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση των 48 ομήρων, κυρίως Ισραηλινών, που κρατούνται στη Γάζα, θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας.
"Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως είναι συμφωνημένο, και δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό", δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν.
Έπειτα από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.
Η απελευθέρωση των ομήρων θα γίνει μακριά από τις κάμερες.
Υπολογίζεται ότι από τους 48 ομήρους μόνο οι 20 είναι στη ζωή.
Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο
Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον
Με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα στη Σαντορίνη
