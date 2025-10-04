51 χρόνια ΝΔ: Όλοι οι αρχηγοί στο βίντεο της Πειραιώς για τα γενέθλια του κόμματος

Τα 51α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα ηπου δημοσίευσε ένα βίντεο για τη σημερινή επέτειο.Στο βίντεο πρωταγωνιστεί οαλλά και οι πρώην πρωθυπουργοίκαιΤο βίντεο ξεκινά με τον ιδρυτή της ΝΔκαι περιλαμβάνει τους μεγάλους σταθμούς της παράταξης, όπως την υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το βίντεο έχει στιγμιότυπα επίσης με τουςαλλά και τονΗ Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974, όταν οδημοσίευσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Την ίδια χρονιά, στις εκλογές, εξέλεξε 220 βουλευτές με το ισχυρό ποσοστό του 54,37%.