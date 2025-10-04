51 χρόνια ΝΔ: Όλοι οι αρχηγοί στο βίντεο της Πειραιώς για τα γενέθλια του κόμματος
51 χρόνια ΝΔ: Όλοι οι αρχηγοί στο βίντεο της Πειραιώς για τα γενέθλια του κόμματος
Πρωταγωνιστές του βίντεο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αλλά και οι ιστορικοί ηγέτες του κόμματος
Τα 51α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που δημοσίευσε ένα βίντεο για τη σημερινή επέτειο.
Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.
Το βίντεο ξεκινά με τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή, και περιλαμβάνει τους μεγάλους σταθμούς της παράταξης, όπως την υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το βίντεο έχει στιγμιότυπα επίσης με τους Γιώργο Ράλλη, Ευάγγελο Αβέρωφ, Κώστα Μητσοτάκη, Μιλτιάδη Έβερτ αλλά και τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δημοσίευσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Την ίδια χρονιά, στις εκλογές, εξέλεξε 220 βουλευτές με το ισχυρό ποσοστό του 54,37%.
51 χρόνια Νέα Δημοκρατία.Posted by ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ on Saturday, October 4, 2025
