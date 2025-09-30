Χατζηδάκης: Κάνουμε αγώνα δρόμου για να να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν

-Από τις δηλώσεις που υποβληθήκαν, το 7% είχε θέμα με το λεγόμενο ΑΤΑΚ, δηλαδή τη βεβαίωση για την περιουσία. Σε αυτούς θα σταλεί μια προσωπική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ τις επόμενες ημέρες ότι θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία σχετικά με το ΑΤΑΚ, γιατί είναι ουσιώδες ζήτημα.-Σε άλλο ένα 4% των αγροτών, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης κ.λπ.) υπάρχει ένα άλλο ιδιαίτερο θέμα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία. Μετά από επαφές με την Κομισιόν, σήμερα θα εκδοθεί εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σχετική ανακοίνωση.Σε ερώτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τονκαι τους μάρτυρες που καλούνται εκεί ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Πρώτα απ' όλα υπάρχει σύγκλιση στο 70% μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς τους μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν. Ήδη καταθέτουν ουσιώδεις μάρτυρες που είναι οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καταθέσουν υπουργοί και στη συνέχεια έχει συμφωνηθεί ότι θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Αναλόγως των στοιχείων που θα υπάρχουν ή θα έχουν προκύψει θα κληθούν και περισσότεροι μάρτυρες. Θα εκτιμηθεί εκείνη την ώρα. Η Βουλή αποφασίζει. Δεν αποφασίζω εγώ. Αλλά η συμφωνία είναι δεδομένη και κανείς να μην σπεύδει να βγάζει πρόωρα συμπεράσματα», ζήτησε κλείνοντας.