Καθημερινή η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ: Κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός
Τρίτη κατά σειρά ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Στην τρίτη κατά σειρά ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα προχώρησε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κορυφώνοντας τη δημόσια παρουσία του ενόψει της μεθαυριανής τοποθέτησής του από το βήμα του Συνεδρίου του Economist, στη Θεσσαλονίκη.
Ανακαλώντας σημεία από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του τον περασμένο Ιούνιο, «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας» τόνισε στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».
Σημειωτέον, ότι η επικείμενη ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στο πεδίο της οικονομίας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, αλλά και αντιπροτείνοντας ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα με ορίζοντα το 2030.
