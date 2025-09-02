Όποιος εισέρχεται ή παραμένει παρανόμως στην Ελλάδα θα επιστρέφει, λέει η Σέβη Βολουδάκη

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισήμανε ότι η χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε ως διάδρομος παράνομης μετανάστευσης, ούτε ως «αποθήκη ψυχών» για όσους δεν δικαιούνται παραμονή