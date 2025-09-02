Τα μηνύματα Τσίπρα στη ΔΕΘ – Απών από την ομιλία ο Φάμελλος

Πέρα, όμως, από τον σκληρό πυρήνα των στελεχών και των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από το βήμα του Economist απασχολεί πλέον και κυβερνητικά στελέχη με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να εκπλήσσει ακόμη και την Κουμουνδούρου χθες, λέγοντας πως «είναι τεράστιο πολιτικό ταλέντο αφού κατέβηκε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% όντας παντελώς άγνωστος», σε αντίθεση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος έκανε λόγο για «κινήσεις απελπισίας».Με αυτά τα δεδομένα, «ο Τσίπρας εξελίσσεται σε εσωκομματικό πρόβλημα για την ΝΔ» σχολίαζαν χθες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, θέλοντας να αναδείξουν τη δυναμική που μπορεί να προκαλέσει ο πρώην Πρωθυπουργός στο προοδευτικό ημισφαίριο και όχι σε μεγάλο βάθος χρόνου.