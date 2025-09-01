Αλέξης Τσίπρας: «Ζεσταίνει» το κλίμα ενόψει Θεσσαλονίκης με βίντεο από τον περασμένο Μάιο
Αλέξης Τσίπρας: «Ζεσταίνει» το κλίμα ενόψει Θεσσαλονίκης με βίντεο από τον περασμένο Μάιο
Με νέα επίθεση στην κυβέρνηση ενορχηστρώνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
Με ένα απόσπασμα από την ομιλία του σε διάσκεψη που οργάνωσε τον Μάιο το Ινστιτούτο του, «ζεσταίνει» το κλίμα ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισής του σε συνέδριο του Economist, την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη - μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Δείτε ανάρτησή του:
(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) September 1, 2025
Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:
Το 1/5 να περνάει… pic.twitter.com/AjL51NaLbJ
