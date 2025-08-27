Βολουδάκη: Μετανάστες με άσπρα μαλλιά δήλωναν ανήλικοι - Η τροπολογία απέδωσε, είχαμε αποτελέσματα
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στην κοινή υπουργική απόφαση για τον ιατρική διασταύρωση της ανηλικότητας των μεταναστών
Τη βούληση της κυβέρνησης για αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης επισήμανε η Σέβη Βολουδάκη μιλώντας στην ΕΡΤ για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και εισάγει ποινές φυλάκισης για όσους διαμένουν παράνομα στη χώρα. Παράλληλα, υποστήριξε την αναγκαιότητα ιατρικών εξετάσεων για τον εντοπισμό της πραγματικής ηλικίας των αιτούντων άσυλο, αποκαλύπτοντας πως “μετανάστες με άσπρα μαλλιά δήλωναν ανήλικοι”
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ περί υιοθέτησης «Τραμπικών πολιτικών» η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε πως «αυτό που κάνουμε είναι η εφαρμογή πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» σημειώνοντας παράλληλα πως η τροπολογία για την αναστολή ασύλου προς όσους εισέρχονται από τη Λιβύη και τα παράλια της Βόρειας Αφρικής «κρίθηκε αναγκαία καθώς από τις αρχές Ιουλίου ήρθαν στην Κρήτη πάνω από 4.000 άτομα… είχαμε απόβαση. Μετά την τροπολογία μειώθηκαν οι ροές στην Κρήτη σε 400 άτομα από αρχές Αυγούστου».
«Η τροπολογία απέδωσε. Είχαμε αποτελέσματα. Πέρασε το μήνυμα στους διακινητές και αυτό είναι μετρήσιμο καθώς οι ροές μειώθηκαν κατά 80%», είπε
Παράλληλα η κ. Βολουδάκη αναφέρθηκε και στην κοινή υπουργική απόφαση για τον ιατρική διασταύρωση της ανηλικότητας των μεταναστών σημειώνοντας πως «στις εξετάσεις που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, δηλαδή ψυχολογικά και κοινωνικά κριτήρια, προστίθεται και η εξέταση με ακτινογραφία του καρπού του χεριού που δείχνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική ηλικία». Η υφυπουργός είπε πως η διάταξη κρίθηκε αναγκαία καθώς «συναντούσαμε πολλά περιστατικά κατά τα οποία μετανάστες δήλωναν ανήλικοι αν και ήταν εμφανώς μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή έβλεπες ακόμα και άσπρα μαλλιά κτλ. Να τους ρωτάς πόσο χρονών είσαι και να υποστηρίζουν ότι είναι 16 - 17 ετών. Γιατί; Γιατί ήξεραν ότι με το καθεστώς της ανηλικότητας θα έχουν διαφορετική μεταχείριση. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει για να προστατεύσουμε και αυτούς που είναι πραγματικά ανήλικοι και να μη γίνεται κατάχρηση».
