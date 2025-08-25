Γεωργιάδης κατά Εξαδάκτυλου: Η εμπάθεια έχει και όρια, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ

Περί πραγματικού αριθμού ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ και απάντηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



Όπως ίσως γνωρίζετε με τον κ. Πρόεδρο του ΠΙΣ έχω μία κακή προσωπική σχέση, δεν θα αναλύσω τους λόγους διότι δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ως προς τα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025









Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ τόνιζε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας.Συγκεκριμένα ανέφερε:«Είναι κοινό κτήμα ότι στην Ελλάδα, καίτοι διαθέτουμε υπερεπαρκή αριθμό ιατρών (68.000 εντός της επικρατείας και 19.000 περίπου εκτός), αυτοί δεν επιθυμούν να εργαστούν για το ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο. Εντός του 2024 νομοθετήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος οι κάτωθι ρυθμίσεις:1. Η πολιτική επιστράτευση ιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ.2. Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ.3. Κίνητρα για υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.4. Παράταση του εργασιακού βίου των γιατρών του ΕΣΥ έως τα 70 έτη.Ο ΠΙΣ επεσήμανε εξαρχής:-Για το 1ο ότι θα διαλύσει τις σχέσεις του ιατρικού κόσμου με την εκβιάζουσα πολιτεία.-Για το 2ο ότι δεν αφορά τους περισσότερους ιατρούς του ΕΣΥ, 20% μόνο χρησιμοποιούν το προνόμιο.-Για το 3ο ότι η μετακίνηση προς το κέντρο μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας σε άγονο, αντί να λύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.Τέλος, για την παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ έως την ηλικία των 70 ετών, που είναι λογική, εφόσον αυτή δεν αποσυνδεθεί από τη διεύθυνση κλινικών και άλλες διοικητικές θέσεις θα επιφέρει παραιτήσεις νεότερων γιατρών.Ο ΠΙΣ από την ολοκλήρωση των παραπάνω μέτρων τον Οκτώβριο του 2024 καταγράφει καθημερινά από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις προσλήψεις ιατρών στο ΕΣΥ, τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων μέτρων που συναποτελούν πολιτική.Έχουμε ήδη ανακοινώσει σταδιακά τις καταγραφές μας έως και τον Απρίλιο του 2025 που ήταν αρνητικές.Στο τέλος Μαΐου όμως διαπιστώσαμε σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024. Αναμέναμε μάταια τους επόμενους μήνες εξομάλυνση ή βελτίωση και δεν ανακοινώσαμε τις καταγραφές μας μέχρι την συμπλήρωση 3μηνου. Στον συνημμένο πίνακα φαίνεται η κατάσταση τους μήνες Μάιο έως και Ιούλιο του 2025, όπου δυστυχώς όσοι προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από το άθροισμα όσων παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται. Και επιπλέον το ισοζύγιο το 2025 είναι χειρότερο από το 2024 πριν τη λήψη των μέτρων.Αισθανόμαστε λύπη την ώρα που τα Νοσοκομεία μας χτίζονται, ανακαινίζονται, εξοπλίζονται, η διαχείριση του προσωπικού να αποτυγχάνει έτσι.Λυπούμαστε περισσότερο γιατί επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, οι οποίες ανοίκεια αντιμετωπίσθηκαν τότε που έπρεπε να αξιοποιηθούν.ΥΓ. Για το ΦΕΚ συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με Νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν επιθυμούμε να διατυπώσουμε κριτική, είναι ανάλογο των δημιουργών του και θα κριθεί στην πράξη, αν υπάρξουν ιατρικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο».