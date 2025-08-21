Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας

δηλώνει:

«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Ο πρώην πρωθυπουργός

έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Για τον θάνατο, o πρώην Πρωθυπουργός και pρόεδρος του ΣτΕ επί τιμή,έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Με βαθιά συγκίνηση από την αδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζω τα ολόθερμα συλλυπητήριά μου στην σύζυγό του και τα παιδιά του. Υπήρξε ένας πράος, σεμνός και ευγενής πολιτικός. Διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από την συνεργασία μας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την περίοδο 2019- 2023. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του». 