Ο Γεωργιάδης απαντά στον Σύλλογο Εργαζομένων του «Αγίου Σάββα»: Οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» «κατασυκοφαντεί το νοσοκομείο», αναφέρει ο υπουργός Υγείας με αφορμή χθεσινό δελτίο Τύπου που εξέδωσε - Η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου