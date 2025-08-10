Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιχείρηση με τα τρόφιμα στη Γάζα
Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιχείρηση με τα τρόφιμα στη Γάζα
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας
Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας συνεχάρη τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη επιχείρηση ρίψης 8,5 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.
Η ανάρτηση του κ. Δένδια:
«Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.
Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος».
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Η ανάρτηση του κ. Δένδια:
«Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.
Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος».
Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις μας οι οποίες εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 10, 2025
Η επιχείρηση διεξήχθη με… pic.twitter.com/oNhtjf6zMP
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα