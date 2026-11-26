Από το ενοίκιο και τα στεγαστικά δάνεια μέχρι τις συντάξεις και τις επενδύσεις - Από το Δημοτικό η εκπαίδευση στη διαχείριση χρημάτων, στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στην αναγνώριση οικονομικών απατών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Πώς λειτουργεί ένα στεγαστικό δάνειο; Τι σημαίνει επιτόκιο και πώς μπορεί ένας δανεισμός να εξελιχθεί σε οικονομική παγίδα;



Πώς διαβάζει κανείς μια μισθοδοτική κατάσταση, τι είναι ο ανατοκισμός και γιατί ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων;



Ερωτήματα που μέχρι σήμερα πολλοί νέοι αναγκάζονται να απαντήσουν μόνοι τους, όταν πλέον εγκαταλείπουν το σχολείο και έρχονται αντιμέτωποι με τις πρώτες σοβαρές οικονομικές αποφάσεις της ζωής τους, επιχειρεί να φέρει μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία η Βρετανία.



βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική αναμόρφωση του εθνικού προγράμματος σπουδών, εντάσσοντας πολύ πιο συστηματικά τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τον Σεπτέμβριο του 2028, οι μαθητές στην Αγγλία θα αποκτούν σταδιακά γνώσεις, που δεν περιορίζονται στην αριθμητική και στις μαθηματικές πράξεις, αλλά συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της καθημερινής οικονομικής ζωής. Αναφορικά με τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, επισημαίνεται ότι το σχολείο δεν αρκεί να διδάσκει στα παιδιά πώς να υπολογίζουν αλλά πρέπει να τους μαθαίνει και πώς να αξιοποιούν τους αριθμούς για να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύουν τα χρήματά τους και να κατανοούν τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις δυνατότητές τους.



Από το χαρτζιλίκι στα στεγαστικά δάνεια Η νέα προσέγγιση ξεκινά ήδη από το Δημοτικό, όπου τα παιδιά θα εξοικειώνονται με βασικές έννοιες γύρω από το χρήμα και τη διαχείρισή του. Θα μαθαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα μετρητά και στο ψηφιακό χρήμα, πώς αποκτάται και πώς αποταμιεύεται, πώς οργανώνεται ένας απλός προϋπολογισμός και πώς συγκρίνονται οι τιμές για να διαπιστώνουν αν μια αγορά είναι πραγματικά συμφέρουσα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.



Τα παιδιά θα πρέπει να αντιλαμβάνονται γιατί αυξάνονται οι τιμές, πώς επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη και με ποιον τρόπο μπορεί να αυξάνεται σταδιακά μια αποταμίευση.







Οι μαθητές θα εξοικειώνονται με τη φορολογία, τις διαφορετικές μορφές πίστωσης και δανεισμού, την έννοια της οικονομικής προσιτότητας μιας αγοράς, αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο αφορά την προστασία από τις οικονομικές απάτες.



Σε μια εποχή κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αγορές, οι ψηφιακές πληρωμές και οι διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας ακόμη και των παιδιών, η αναγνώριση παραπλανητικών προσφορών και απατηλών πρακτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, η ύλη θα συνδέεται ακόμη περισσότερο με τις αποφάσεις, που θα κληθούν να πάρουν οι νέοι στην ενήλικη ζωή τους αφού οι μαθητές θα διδάσκονται πώς λειτουργούν οι συμβάσεις ενοικίασης κατοικιών, τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν νοικιάσει ένα σπίτι, πώς υπολογίζεται ένα στεγαστικό δάνειο και ποιες οικονομικές υποχρεώσεις συνεπάγεται η αγορά μιας κατοικίας.



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Οι τρεις οικονομικές έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες Ιδιαίτερη θέση στο νέο πρόγραμμα καταλαμβάνουν τρεις βασικές έννοιες, τις οποίες η βρετανική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει ως θεμέλια του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού: ο πληθωρισμός, ο ανατοκισμός και η διαφοροποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Ο πληθωρισμός αφορά στην αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών και την αντίστοιχη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Με απλά λόγια, τα ίδια χρήματα δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα τις ίδιες δυνατότητες αγοράς σήμερα και ύστερα από μερικά χρόνια.



Ο ανατοκισμός περιγράφει τη διαδικασία, κατά την οποία οι τόκοι προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια παράγουν και αυτοί νέους τόκους. Πρόκειται για έναν μηχανισμό, που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του αποταμιευτή, αλλά και εις βάρος εκείνου που δανείζεται, καθώς το κόστος ενός χρέους μπορεί να αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η τρίτη έννοια, η διαφοροποίηση του κινδύνου, αφορά στην κατανομή των χρημάτων σε διαφορετικές επενδύσεις, ώστε να περιορίζεται η έκθεση σε πιθανές απώλειες από μία μόνο επιλογή.



Οι τρεις αυτές αρχές θα αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποκτήσουν οι νέοι όχι απλώς αριθμητικές γνώσεις, αλλά την ικανότητα να αξιολογούν οικονομικές πληροφορίες και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των επιλογών τους. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην ανάπτυξη του νέου πλαισίου έχει συμβάλει και το Richmond Project, η πρωτοβουλία χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, που ίδρυσαν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ και η σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι.



; Τι σημαίνει επιτόκιο και πώς μπορεί ένας δανεισμός να εξελιχθεί σε οικονομική παγίδα;Πώς διαβάζει κανείς μια μισθοδοτική κατάσταση, τι είναι ο ανατοκισμός και γιατί ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων;και έρχονται αντιμέτωποι με τις πρώτες σοβαρές οικονομικές αποφάσεις της ζωής τους, επιχειρεί να φέρει μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία η Βρετανία.προχωρά σε μια σημαντική αναμόρφωση του εθνικού προγράμματος σπουδών, εντάσσοντας πολύ πιο συστηματικά τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τον Σεπτέμβριο του 2028, οι μαθητές στην Αγγλία θα αποκτούν σταδιακά γνώσεις, που δεν περιορίζονται στην αριθμητική και στις μαθηματικές πράξεις, αλλά συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της καθημερινής οικονομικής ζωής. Αναφορικά με τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, επισημαίνεται ότι το σχολείο δεν αρκεί να διδάσκει στα παιδιά πώς να υπολογίζουν αλλά πρέπει να τους μαθαίνει και πώς να αξιοποιούν τους αριθμούς για να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύουν τα χρήματά τους και να κατανοούν τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις δυνατότητές τους.Η νέα προσέγγιση ξεκινά ήδη από το Δημοτικό, όπου τα παιδιά θα εξοικειώνονται με βασικές έννοιες γύρω από το χρήμα και τη διαχείρισή του. Θα μαθαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα μετρητά και στο ψηφιακό χρήμα, πώς αποκτάται και πώς αποταμιεύεται, πώς οργανώνεται ένας απλός προϋπολογισμός και πώς συγκρίνονται οι τιμές για να διαπιστώνουν αν μια αγορά είναι πραγματικά συμφέρουσα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.Τα παιδιά θα πρέπει να αντιλαμβάνονται γιατί αυξάνονται οι τιμές, πώς επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη και με ποιον τρόπο μπορεί να αυξάνεται σταδιακά μια αποταμίευση.Στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διδασκαλία θα περνά σε πιο σύνθετες οικονομικές έννοιες.Οι μαθητές θα εξοικειώνονται με τη φορολογία, τις διαφορετικές μορφές πίστωσης και δανεισμού, την έννοια της οικονομικής προσιτότητας μιας αγοράς, αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο αφορά την προστασία από τις οικονομικές απάτες.Σε μια εποχή κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αγορές, οι ψηφιακές πληρωμές και οι διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας ακόμη και των παιδιών, η αναγνώριση παραπλανητικών προσφορών και απατηλών πρακτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, η ύλη θα συνδέεται ακόμη περισσότερο με τις αποφάσεις, που θα κληθούν να πάρουν οι νέοι στην ενήλικη ζωή τους αφού οι μαθητές θα διδάσκονται πώς λειτουργούν οι συμβάσεις ενοικίασης κατοικιών, τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν νοικιάσει ένα σπίτι, πώς υπολογίζεται ένα στεγαστικό δάνειο και ποιες οικονομικές υποχρεώσεις συνεπάγεται η αγορά μιας κατοικίας.Στο ίδιο πλαίσιο θα ενταχθούν οι συντάξεις, οι ασφαλίσεις, οι αποταμιεύσεις, οι επενδύσεις και η διαχείριση του χρέους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια να αποκτήσουν οι μαθητές έναν πρώτο πρακτικό οδηγό οικονομικής επιβίωσης, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης.Οι τρεις οικονομικές έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες Ιδιαίτερη θέση στο νέο πρόγραμμα καταλαμβάνουν τρεις βασικές έννοιες, τις οποίες η βρετανική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει ως θεμέλια του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού: ο πληθωρισμός, ο ανατοκισμός και η διαφοροποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Ο πληθωρισμός αφορά στην αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών και την αντίστοιχη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Με απλά λόγια, τα ίδια χρήματα δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα τις ίδιες δυνατότητες αγοράς σήμερα και ύστερα από μερικά χρόνια.Ο ανατοκισμός περιγράφει τη διαδικασία, κατά την οποία οι τόκοι προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια παράγουν και αυτοί νέους τόκους. Πρόκειται για έναν μηχανισμό, που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του αποταμιευτή, αλλά και εις βάρος εκείνου που δανείζεται, καθώς το κόστος ενός χρέους μπορεί να αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η τρίτη έννοια, η διαφοροποίηση του κινδύνου, αφορά στην κατανομή των χρημάτων σε διαφορετικές επενδύσεις, ώστε να περιορίζεται η έκθεση σε πιθανές απώλειες από μία μόνο επιλογή.Οι τρεις αυτές αρχές θα αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποκτήσουν οι νέοι όχι απλώς αριθμητικές γνώσεις, αλλά την ικανότητα να αξιολογούν οικονομικές πληροφορίες και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των επιλογών τους. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην ανάπτυξη του νέου πλαισίου έχει συμβάλει και το Richmond Project, η πρωτοβουλία χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, που ίδρυσαν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ και η σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι.

Τα παιδιά είναι ήδη καταναλωτές πριν ενηλικιωθούν Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης δεν προέκυψε τυχαία. Συνδέεται με την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των παιδιών και την ολοένα μικρότερη ηλικία στην οποία αποκτούν πρόσβαση σε οικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που επικαλείται το βρετανικό υπουργείο Παιδείας, το 71% των παιδιών ηλικίας 7 έως 17 ετών πραγματοποιεί αγορές μέσω διαδικτύου.



Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι, ότι το 67% όσων έχουν κάνει ηλεκτρονικές αγορές, το έχει πράξει χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Την ίδια στιγμή, μόλις το ένα τρίτο των παιδιών θυμάται ότι διδάχθηκε στο σχολείο χρήσιμες γνώσεις για τη διαχείριση των χρημάτων. Παράλληλα, το 48% των γονέων θεωρεί, ότι τα σχολεία αφιερώνουν ανεπαρκή χρόνο στη διδασκαλία οικονομικών δεξιοτήτων. Δεδομένου, ότι οι νέοι χρησιμοποιούν ψηφιακά πορτοφόλια, πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, εκτίθενται σε διαφημίσεις και επενδυτικές προτάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά έρχονται σε επαφή με μορφές ψηφιακού δανεισμού ή καταναλωτικής πίστης, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογήσουν τους κινδύνους, αναγνωρίζεται πως η εκπαίδευση καλείται να καλύψει ένα κενό, που δεν αφορά μόνο την οικονομική γνώση, αλλά και την προστασία των ανηλίκων από την παραπληροφόρηση, την υπερκατανάλωση και τις ψηφιακές απάτες.



Αλλαγές και στα Μαθηματικά Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, θα καλούνται να συγκρίνουν τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, να υπολογίζουν αν μια έκπτωση αποτελεί πραγματικά συμφέρουσα αγορά, να υπολογίζουν τις αποδοχές από μια εργασία μερικής απασχόλησης και να κατανοούν πώς μεταβάλλονται οι αποταμιεύσεις τους με την πάροδο του χρόνου.



Σημαντικότερη θέση θα αποκτήσουν επίσης η χρηματοοικονομική αριθμητική και η στατιστική, ιδιαίτερα στις εξετάσεις GCSE, με έμφαση στην ερμηνεία δεδομένων, μισθοδοτικών καταστάσεων, ποσοστιαίων μεταβολών και σύνθετων επιτοκίων. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με την καθημερινότητα μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς θα αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τη χρησιμότητα όσων διδάσκονται.



Η υπουργός Παιδείας Λούσι Πάουελ υπογράμμισε, ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου η δαπάνη χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν πάντοτε την απαραίτητη οικονομική γνώση για να διαχειριστούν τις επιλογές τους. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2028, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό δοκιμάζεται ήδη σε σχολικές τάξεις. Το ελληνικό σχολείο και το έλλειμμα οικονομικής παιδείας Η βρετανική πρωτοβουλία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, όπου ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα πεδίο, που χρειάζεται συστηματικότερη εκπαιδευτική αντιμετώπιση.



Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός στην Ελλάδα: Σημασία, φορείς και πρωτοβουλίες», που δημοσιεύθηκε το 2024, η οικονομική εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοτελές υποχρεωτικό μάθημα στα ελληνικά σχολεία.



Σχετικές θεματικές μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο υφιστάμενων μαθημάτων, όπως η Πολιτική Παιδεία στην Α ́ Λυκείου και τα Οικονομικά στη Γ ́ Λυκείου, καθώς και μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι η έκθεση των μαθητών σε ζητήματα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού παραμένει περιορισμένη. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα του Οργανισμού αναδεικνύουν και άλλες ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής πραγματικότητας.



Ειδικότερα, περίπου το 40% των μαθητών Λυκείου διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, περισσότεροι από ένας στους πέντε χρησιμοποιούν τραπεζικά ή ασφαλιστικά προϊόντα ή προπληρωμένες κάρτες, ενώ περίπου το 75% έχει πραγματοποιήσει κάποια ηλεκτρονική αγορά. Παράλληλα, περίπου το 15% δηλώνει ότι διαθέτει αποταμιεύσεις ή επενδύσεις, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 10% αναφέρει ότι έχει αγοράσει κρυπτονομίσματα.



Βάσει των δεδομένων, οι μαθητές έχουν συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα συχνά όμως, χωρίς να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση για να αξιολογούν τις επιλογές τους.



Το πρόγραμμα FinStart και οι 40.000 μαθητές Η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής παιδείας έχει αρχίσει να απασχολεί εντονότερα και το ελληνικό υπουργείο Παιδείας.



Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», το οποίο ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και στόχο να φτάσει σε 40.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις γνώσεις των παιδιών γύρω από τη διαχείριση των χρημάτων, τον οικονομικό προγραμματισμό και τις υπεύθυνες καταναλωτικές επιλογές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον οικογενειακό και προσωπικό προϋπολογισμό, στην αποταμίευση, στην αξιολόγηση οικονομικών εναλλακτικών και στην προστασία από κινδύνους που συνδέονται με τις ψηφιακές συναλλαγές, την παραπλανητική διαφήμιση, τις οικονομικές απάτες και την υπερχρέωση.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκπαιδευτική μεθοδολογία που προβλέπεται, καθώς το FinStart περιλαμβάνει διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια, ψηφιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διαδραστικές εφαρμογές και εκπαιδευτικά εργαλεία με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, προβλέπονται βιωματικά εργαστήρια, ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αυτοαξιολόγησης, μαθητικοί διαγωνισμοί και θερινά σχολεία. Σημαντικό στοιχείο είναι, ότι η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στους μαθητές αλλά περιλαμβάνει την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, αλλά και δράσεις ενημέρωσης γονέων.

Βασιλική Χρυσοστομίδου 26.11.2026, 12:32