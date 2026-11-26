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Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας
UPD:
Με σημαντικά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.
Συγκεκριμένα, την πιο επιβαρυμένη εικόνα παρουσιάζει η Λεωφόρος Κηφισού, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και στις δύο κατευθύνσεις, από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται από το ύψος των Αχαρνών και της Μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι και τα Βριλήσσια.
Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» βρίσκονται τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας (ιδιαίτερα στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου), καθώς και η Λεωφόρος Κατεχάκη. Επιπλέον, κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται σε κομβικά σημεία γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή (στο ύψος της Καλλιθέας και του Αλίμου), ενώ στην περιοχή του Κορωπίου εμφανίζεται κλειστός δρόμος με σήμανση απαγόρευσης διέλευσης.
Συγκεκριμένα, την πιο επιβαρυμένη εικόνα παρουσιάζει η Λεωφόρος Κηφισού, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και στις δύο κατευθύνσεις, από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται από το ύψος των Αχαρνών και της Μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι και τα Βριλήσσια.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2026
10'-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,
5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία ,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/bj60JDocCa
Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» βρίσκονται τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας (ιδιαίτερα στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου), καθώς και η Λεωφόρος Κατεχάκη. Επιπλέον, κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται σε κομβικά σημεία γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή (στο ύψος της Καλλιθέας και του Αλίμου), ενώ στην περιοχή του Κορωπίου εμφανίζεται κλειστός δρόμος με σήμανση απαγόρευσης διέλευσης.
UPD:
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