Η νέα γραμμή της COSCO προς τον Αστακό και η θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπόριο αυτοκινήτων
Η νέα γραμμή της COSCO προς τον Αστακό και η θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπόριο αυτοκινήτων
O Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας αναλύει πώς η σύνδεση με τη Σενζέν, οι επενδύσεις στον Πειραιά, η παρουσία της Grimaldi στην Ηγουμενίτσα και η δραστηριότητα της Neptune Lines μπορούν να διευρύνουν τον ρόλο της Ελλάδας στη μεταφορά και τη διανομή οχημάτων
Η νέα απευθείας γραμμή της COSCO SHIPPING από τη Σενζέν προς τον Αστακό ανοίγει μια διαδρομή για τη διανομή κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μέσω της δυτικής Ελλάδας. Η έναρξή της συμπίπτει με μια περίοδο αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η άνοδος της κινεζικής παραγωγής και οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τις διαδρομές που ακολουθούν τα οχήματα από το εργοστάσιο έως την αγορά. Στην ανάλυσή του, ο Γιώργος Ξηραδάκης Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας εξετάζει τι σημαίνει αυτή η μεταβολή για τα ελληνικά λιμάνια και τη ναυτιλία.
Με 4.898 οχήματα στα καταστρώματά του, το Yuan He Kou αναχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου από το λιμάνι Σιαομό της Σενζέν με προορισμό τον Αστακό. Η νέα απευθείας γραμμή της COSCO SHIPPING προβλέπει ταξίδι περίπου 20 ημερών και δίνει στο λιμάνι της δυτικής Ελλάδας ρόλο στη διανομή κινεζικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη. Στους προορισμούς του επόμενου σκέλους περιλαμβάνονται το Ζεεμπρίγκε στο Βέλγιο, το Κόπερ στη Σλοβενία και η Βαλένθια στην Ισπανία.
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Με 4.898 οχήματα στα καταστρώματά του, το Yuan He Kou αναχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου από το λιμάνι Σιαομό της Σενζέν με προορισμό τον Αστακό. Η νέα απευθείας γραμμή της COSCO SHIPPING προβλέπει ταξίδι περίπου 20 ημερών και δίνει στο λιμάνι της δυτικής Ελλάδας ρόλο στη διανομή κινεζικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη. Στους προορισμούς του επόμενου σκέλους περιλαμβάνονται το Ζεεμπρίγκε στο Βέλγιο, το Κόπερ στη Σλοβενία και η Βαλένθια στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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