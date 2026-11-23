Η νέα γραμμή της COSCO προς τον Αστακό και η θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπόριο αυτοκινήτων

O Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας αναλύει πώς η σύνδεση με τη Σενζέν, οι επενδύσεις στον Πειραιά, η παρουσία της Grimaldi στην Ηγουμενίτσα και η δραστηριότητα της Neptune Lines μπορούν να διευρύνουν τον ρόλο της Ελλάδας στη μεταφορά και τη διανομή οχημάτων