Η AI διχάζει τις αγορές: Νέο sell-off στην Ασία με βουτιά στη Νότια Κορέα, ισχυρή αντίδραση στα αμερικανικά futures
Η AI διχάζει τις αγορές: Νέο sell-off στην Ασία με βουτιά στη Νότια Κορέα, ισχυρή αντίδραση στα αμερικανικά futures
Στο κόκκινο οι ασιατικές αγορές παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε Κίνα, Νότια Κορέα και Ταϊβάν – Tα futures της Wall Street προεξοφλούν δυναμική ανάκαμψη μετά τη χειρότερη εβδομάδα των τελευταίων ετών
Με δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες ξεκινά η νέα εβδομάδα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ασιατικές μετοχές δέχονται νέο κύμα ρευστοποιήσεων, την ώρα που τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια καταγράφουν ισχυρή ανάκαμψη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.
Το επίκεντρο των πιέσεων παραμένει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI), με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών και των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.
Οι παρεμβάσεις των αρχών σε Νότια Κορέα, Κίνα και Ταϊβάν, αναφέρει το Bloomberg, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκαταστήσουν πλήρως την εμπιστοσύνη, με τις ασιατικές αγορές να παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις αναταράξεις του τεχνολογικού κλάδου.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει πτώση 0,64%, στις 22.267,10 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 0,96%, στις 3.499,91 μονάδες.
Αρνητική είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, με τον Sensex της Ινδίας να υποχωρεί κατά 0,70%, στις 83.334,31 μονάδες, και τον δείκτη της Σιγκαπούρης να καταγράφει απώλειες 1,11%, στις 4.919,76 μονάδες.
Στην Ιαπωνία, το χρηματιστήριο του Τόκιο παραμένει κλειστό σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, λόγω της αργίας για την Ημέρα Ευχαριστιών για την Εργασία. Ο Nikkei 225 είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής με βουτιά 5,06%, στις 56.436,65 μονάδες, χάνοντας 3.007,56 μονάδες, σε μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες υποχωρήσεις των τελευταίων μηνών.
Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στη Νότια Κορέα, όπου οι μετοχές των δύο κορυφαίων κατασκευαστών ημιαγωγών, Samsung Electronics και SK Hynix, υποχωρούν περίπου 3,6% και 3,2% αντίστοιχα.
Η νοτιοκορεατική αγορά, η οποία είχε καταγράψει σε κάποια στιγμή του έτους άνοδο άνω του 110%, έχει περιορίσει τα σωρευτικά της κέρδη για το 2026 κοντά στο 10%, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανατροπής του επενδυτικού κλίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το επίκεντρο των πιέσεων παραμένει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI), με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών και των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.
Οι παρεμβάσεις των αρχών σε Νότια Κορέα, Κίνα και Ταϊβάν, αναφέρει το Bloomberg, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκαταστήσουν πλήρως την εμπιστοσύνη, με τις ασιατικές αγορές να παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις αναταράξεις του τεχνολογικού κλάδου.
Πτώση άνω του 3% στον KospiΣύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις των ασιατικών αγορών, ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχωρεί κατά 3,03%, στις 4.722,59 μονάδες, έχοντας χάσει 147,37 μονάδες. Νωρίτερα, οι απώλειες του δείκτη είχαν φτάσει έως και το 5,8%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν τις μαζικές ρευστοποιήσεις σε τεχνολογικές μετοχές.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει πτώση 0,64%, στις 22.267,10 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 0,96%, στις 3.499,91 μονάδες.
Αρνητική είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, με τον Sensex της Ινδίας να υποχωρεί κατά 0,70%, στις 83.334,31 μονάδες, και τον δείκτη της Σιγκαπούρης να καταγράφει απώλειες 1,11%, στις 4.919,76 μονάδες.
Στην Ιαπωνία, το χρηματιστήριο του Τόκιο παραμένει κλειστό σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, λόγω της αργίας για την Ημέρα Ευχαριστιών για την Εργασία. Ο Nikkei 225 είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής με βουτιά 5,06%, στις 56.436,65 μονάδες, χάνοντας 3.007,56 μονάδες, σε μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες υποχωρήσεις των τελευταίων μηνών.
Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στη Νότια Κορέα, όπου οι μετοχές των δύο κορυφαίων κατασκευαστών ημιαγωγών, Samsung Electronics και SK Hynix, υποχωρούν περίπου 3,6% και 3,2% αντίστοιχα.
Η νοτιοκορεατική αγορά, η οποία είχε καταγράψει σε κάποια στιγμή του έτους άνοδο άνω του 110%, έχει περιορίσει τα σωρευτικά της κέρδη για το 2026 κοντά στο 10%, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανατροπής του επενδυτικού κλίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα