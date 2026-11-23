Η AI διχάζει τις αγορές: Νέο sell-off στην Ασία με βουτιά στη Νότια Κορέα, ισχυρή αντίδραση στα αμερικανικά futures

Στο κόκκινο οι ασιατικές αγορές παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε Κίνα, Νότια Κορέα και Ταϊβάν – Tα futures της Wall Street προεξοφλούν δυναμική ανάκαμψη μετά τη χειρότερη εβδομάδα των τελευταίων ετών