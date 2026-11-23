Η γαλλική οικονομική εφημερίδα περιγράφει πώς τα POS, η τεχνητή νοημοσύνη και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ περιόρισαν τη φοροδιαφυγή





Ιδιαίτερα αισθητά είναι τα αποτελέσματα στην είσπραξη του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος, με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.



«Σας βλέπουμε και σύντομα ο φορολογικός έλεγχος θα χτυπήσει και τη δική σας πόρτα».













Χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργία ειδικής μονάδας ψηφιακών ερευνητών για την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων, καθώς και χρηματική επιβράβευση έως 3.000 ευρώ για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις απάτης στον ΦΠΑ.



Από την ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2017, ως ανεξάρτητης αρχής με δικό της προϋπολογισμό και διοικητική αυτονομία, επιστρατεύεται κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, ενώ οι μεγάλες υποθέσεις λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα.



Κλείσιμο Εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα Τις τελευταίες εβδομάδες συνελήφθησαν οι επικεφαλής γνωστής αλυσίδας εστιατορίων πίτσας ταχείας εξυπηρέτησης και δικτύου αρτοποιείων. Κατηγορούνται ότι είχαν οργανώσει συστήματα εκτεταμένης απάτης στον ΦΠΑ, μέσω των οποίων φέρονται να υπεξαίρεσαν 35 εκατ. και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι συλλήψεις τους αποτέλεσαν έτσι ευκαιρία για να αναδειχθεί η ικανότητα του ελληνικού κράτους να εντοπίζει ακόμη και τους μεγάλους παραβάτες.



Πίσω, όμως, από το προβεβλημένο πρόσωπο του Γιώργου Πιτσιλή, συντελείται μια πολύ πιο αθόρυβη επανάσταση, σχολιάζει η Les Echos. Η Ελλάδα, που άλλοτε γινόταν αντικείμενο χλευασμού —συχνά μέχρι υπερβολής— για την κουλτούρα φοροδιαφυγής της, έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις από το 2010, υπό την πίεση των πιστωτών της, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα, βαθιά επηρεασμένο από πελατειακές πρακτικές.



Παρότι η διάθεση των Ελλήνων να πληρώνουν φόρους εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν υποχρηματοδοτούμενες και τα σκάνδαλα κατάχρησης δημόσιου χρήματος κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ο μηχανισμός είσπραξης φόρων εμφανίζει σήμερα εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον φόρο εισοδήματος και τους φόρους κατανάλωσης, τους δύο βασικούς πυλώνες των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας.



«Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη από την περίοδο των κεφαλαιακών ελέγχων, το 2015, όταν οι πολίτες στράφηκαν στις πληρωμές με τραπεζικές κάρτες, κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα. Αυτό βοήθησε στην καταγραφή των συναλλαγών και, κατά συνέπεια, στη φορολόγησή τους», εξηγεί ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, οικονομολόγος που πρόσκειται στον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.



Η Ελλάδα, που άλλοτε γινόταν αντικείμενο επικρίσεων για την εκτεταμένη φοροδιαφυγή , έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο στην είσπραξη φόρων, ενισχύοντας σημαντικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το θεσμικό της πλαίσιο, επισημαίνει σε εκτενές δημοσίευμά της η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos.Ιδιαίτερα αισθητά είναι τα αποτελέσματα στην, με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.«Σας βλέπουμε και σύντομα ο φορολογικός έλεγχος θα χτυπήσει και τη δική σας πόρτα».Με αυτή τη χαρακτηριστική προειδοποίηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκινά το δημοσίευμα της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας, σημειώνοντας ότι ο επικεφαλής της ελληνικής φορολογικής αρχής δεν φημίζεται για τη διακριτικότητα των παρεμβάσεών του και ότι η τελευταία αυτή αυστηρή δήλωσή του μάλλον δεν εξέπληξε τους Έλληνες φορολογουμένους.Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Πιτσιλής έχει εξελιχθεί στο πρόσωπο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, μέσα από τις δυναμικές δημόσιες παρεμβάσεις του και τις εντυπωσιακές επιχειρήσεις εντοπισμού παραβατών που πραγματοποιεί η υπηρεσία του.Χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργία ειδικής μονάδας ψηφιακών ερευνητών για την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων, καθώς και χρηματική επιβράβευση έως 3.000 ευρώ για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις απάτης στον ΦΠΑ.Από την ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2017, ως ανεξάρτητης αρχής με δικό της προϋπολογισμό και διοικητική αυτονομία, επιστρατεύεται κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, ενώ οι μεγάλες υποθέσεις λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα.Τις τελευταίες εβδομάδες συνελήφθησαν οι επικεφαλής γνωστής αλυσίδας εστιατορίων πίτσας ταχείας εξυπηρέτησης και δικτύου αρτοποιείων. Κατηγορούνται ότι είχαν οργανώσει συστήματα εκτεταμένης απάτης στον ΦΠΑ, μέσω των οποίων φέρονται να υπεξαίρεσαν 35 εκατ. και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι συλλήψεις τους αποτέλεσαν έτσι ευκαιρία για να αναδειχθεί η ικανότητα του ελληνικού κράτους να εντοπίζει ακόμη και τους μεγάλους παραβάτες.Πίσω, όμως, από το προβεβλημένο πρόσωπο του Γιώργου Πιτσιλή, συντελείται μια πολύ πιο αθόρυβη επανάσταση, σχολιάζει η Les Echos. Η Ελλάδα, που άλλοτε γινόταν αντικείμενο χλευασμού —συχνά μέχρι υπερβολής— για την κουλτούρα φοροδιαφυγής της, έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις από το 2010, υπό την πίεση των πιστωτών της, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα, βαθιά επηρεασμένο από πελατειακές πρακτικές.Παρότι η διάθεση των Ελλήνων να πληρώνουν φόρους εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν υποχρηματοδοτούμενες και τα σκάνδαλα κατάχρησης δημόσιου χρήματος κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ο μηχανισμός είσπραξης φόρων εμφανίζει σήμερα εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον φόρο εισοδήματος και τους φόρους κατανάλωσης, τους δύο βασικούς πυλώνες των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας.«Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη από την περίοδο των κεφαλαιακών ελέγχων, το 2015, όταν οι πολίτες στράφηκαν στις πληρωμές με τραπεζικές κάρτες, κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα. Αυτό βοήθησε στην καταγραφή των συναλλαγών και, κατά συνέπεια, στη φορολόγησή τους», εξηγεί ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, οικονομολόγος που πρόσκειται στον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Η μάχη για τη φοροδιαφυγή Η ταχεία υποχώρηση της κουλτούρας των μετρητών, η οποία επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο κατά την πανδημία της Covid-19, συνέπεσε με την υποχρέωση πολλών επιχειρήσεων να διαθέτουν τερματικά πληρωμών με κάρτα και να συνδέουν τις ταμειακές μηχανές τους με τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, καθώς και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.



Το αποτέλεσμα ήταν ότι, για πρώτη φορά από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να καταγράφει τα σχετικά στοιχεία, το κενό ΦΠΑ υποχώρησε κάτω από το 10% το 2024. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ των εκτιμώμενων και των πραγματικών εισπράξεων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως επισήμανε με ικανοποίηση πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Το 2011, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 30%.



Από την ανάληψη της εξουσίας το 2019, η φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση του συντηρητικού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες.



Ενώ οι μισθωτοί στην Ελλάδα φορολογούνται στην πηγή εδώ και δεκαετίες, η χώρα διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει το υπουργείο Οικονομικών το 2023, το 71% αυτών δήλωνε εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό.



Έπειτα από μια παρατεταμένη αντιπαράθεση και αρκετές απεργιακές κινητοποιήσεις δικηγόρων, μηχανικών και οδηγών ταξί, οι οποίοι θεωρούσαν το μέτρο άδικο, από το 2024 οι ατομικές επιχειρήσεις φορολογούνται βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος 10.920 ευρώ. Εφόσον έχουν πράγματι κερδίσει λιγότερα, καλούνται οι ίδιες να το αποδείξουν.



Σύμφωνα με υπολογισμούς της εφημερίδας «Καθημερινή», τα διαφορετικά αυτά μέτρα αποφέρουν περίπου 3 δισ. ευρώ επιπλέον στα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο και έχουν συμβάλει στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.



Το 2025, η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα πριν από την εξυπηρέτηση του χρέους, σημειώνοντας ιστορικό πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,1 δισ. ευρώ.

23.11.2026, 09:05