Good Job Nicky: Υπάρχει σίγουρα η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά
Good Job Nicky: Υπάρχει σίγουρα η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά
Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση, πρόσθεσε ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου
Αναπόφευκτες θεωρεί ο Good Job Nicky τις συγκρίσεις με τον πατέρα του, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους κινούνται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου επισήμανε πως υπάρχουν στιγμές στις ζωντανές εμφανίσεις του που μπορεί να θυμίζει τον πατέρα του, ιδιαίτερα όταν είναι πιο χαλαρός και αυθόρμητος στη σκηνή.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Good Job Nicky είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση».
Παράλληλα, εξήγησε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ερμηνεύσει τραγούδια του πατέρα του, αρκεί να το νιώσει ο ίδιος, καθώς δεν θέλει να βάζει περιορισμούς στις μουσικές του επιλογές. «Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:40
Ωστόσο, ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε πως η ερμηνεία τραγουδιών του πατέρα του δεν είναι κάτι που τον εκφράζει στην παρούσα φάση της καριέρας του και επομένως δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει πλήρως καλλιτεχνικά. Παρ’ όλα αυτά, απολαμβάνει να τα τραγουδά περιστασιακά στις ζωντανές εμφανίσεις του, όταν έχει τη διάθεση. «Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα και γω να υποστηρίξω πάρα πολύ. Στα live μου αρέσει καμιά φορά, θέλω έτσι», κατέληξε.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Good Job Nicky είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση».
Παράλληλα, εξήγησε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ερμηνεύσει τραγούδια του πατέρα του, αρκεί να το νιώσει ο ίδιος, καθώς δεν θέλει να βάζει περιορισμούς στις μουσικές του επιλογές. «Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:40
Ωστόσο, ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε πως η ερμηνεία τραγουδιών του πατέρα του δεν είναι κάτι που τον εκφράζει στην παρούσα φάση της καριέρας του και επομένως δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει πλήρως καλλιτεχνικά. Παρ’ όλα αυτά, απολαμβάνει να τα τραγουδά περιστασιακά στις ζωντανές εμφανίσεις του, όταν έχει τη διάθεση. «Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα και γω να υποστηρίξω πάρα πολύ. Στα live μου αρέσει καμιά φορά, θέλω έτσι», κατέληξε.
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