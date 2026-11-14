Good Job Nicky: Υπάρχει σίγουρα η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά
GALA
Good Job Nicky Γιάννης Πάριος

Good Job Nicky: Υπάρχει σίγουρα η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά

Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση, πρόσθεσε ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου

Good Job Nicky: Υπάρχει σίγουρα η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά
23 ΣΧΟΛΙΑ
Αναπόφευκτες θεωρεί ο Good Job Nicky τις συγκρίσεις με τον πατέρα του, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους κινούνται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου επισήμανε πως υπάρχουν στιγμές στις ζωντανές εμφανίσεις του που μπορεί να θυμίζει τον πατέρα του, ιδιαίτερα όταν είναι πιο χαλαρός και αυθόρμητος στη σκηνή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο Good Job Nicky είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση».

Παράλληλα, εξήγησε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ερμηνεύσει τραγούδια του πατέρα του, αρκεί να το νιώσει ο ίδιος, καθώς δεν θέλει να βάζει περιορισμούς στις μουσικές του επιλογές. «Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:40


Ωστόσο, ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε πως η ερμηνεία τραγουδιών του πατέρα του δεν είναι κάτι που τον εκφράζει στην παρούσα φάση της καριέρας του και επομένως δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει πλήρως καλλιτεχνικά. Παρ’ όλα αυτά, απολαμβάνει να τα τραγουδά περιστασιακά στις ζωντανές εμφανίσεις του, όταν έχει τη διάθεση.  «Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα και γω να υποστηρίξω πάρα πολύ. Στα live μου αρέσει καμιά φορά, θέλω έτσι», κατέληξε.
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Volkswagen T-Cross: Το SUV που ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης

Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.

Καρκίνος του προστάτη: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ρομποτική αλλάζει τα δεδομένα

Πρόκειται για μια τεχνολογία που πραγματοποείται από τον εξειδικευμένο χειρουργό-ουρολόγο με εξαιρετική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές τομές και τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης