Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν παίξετε το GTA VI: Οι νέες δυνατότητες και οι μεγάλες αλλαγές
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν παίξετε το GTA VI: Οι νέες δυνατότητες και οι μεγάλες αλλαγές
Ο νέος κόσμος της Rockstar, οι δύο πρωταγωνιστές, το διαφορετικό σύστημα καταδιώξεων και οι αλλαγές στα χρήματα, τα αυτοκίνητα και τα όπλα – Τι έχει γίνει γνωστό για το παιχνίδι που αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου
Το Grand Theft Auto 6 (GTA 6) φέρνει σημαντικές αλλαγές σε βασικούς μηχανισμούς της σειράς, από τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες πραγματοποιούν ληστείες και ξεφεύγουν από την αστυνομία μέχρι τη διαχείριση των χρημάτων, των αυτοκινήτων και των όπλων. Με την κυκλοφορία του να αναφέρεται για τις 19 Νοεμβρίου, το νέο παιχνίδι της Rockstar Games υπόσχεται έναν μεγαλύτερο και πιο διαδραστικό κόσμο, στον οποίο οι επιλογές των παικτών θα έχουν περισσότερες συνέπειες.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι τα χρήματα που μεταφέρει ο παίκτης μπορούν να χαθούν σε περίπτωση σύλληψης ή θανάτου, η αστυνομία χρειάζεται συγκεκριμένα στοιχεία για να αναγνωρίσει έναν δράστη, ενώ ορισμένες αποστολές της ιστορίας δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν οι πρωταγωνιστές δεν έχουν συγκεντρώσει αρκετά χρήματα.
Το παιχνίδι διαδραματίζεται στη Λεονίντα, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με κεντρική πόλη τη Vice City. Ο χάρτης περιλαμβάνει έξι περιοχές: τη Vice City, τα νησιά Leonida Keys, τη βαλτώδη Grass Rivers, την παραθαλάσσια Port Gellhorn, την Ambrosia και την ορεινή Mount Kalaga.
Η Vice City παρουσιάζεται ως περίπου διπλάσια σε μέγεθος από το Los Santos του GTA 5, ενώ ο συνολικός κόσμος περιλαμβάνει πολύ περισσότερους εσωτερικούς χώρους, όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και διαμερίσματα.
Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι ο χάρτης ξεκινά κενός και αποκαλύπτεται σταδιακά, καθώς ο παίκτης επισκέπτεται νέες περιοχές. Παράλληλα, αρκετά σημεία ενδιαφέροντος δεν εμφανίζονται με ειδικά σύμβολα, αλλά εντοπίζονται μόνο μέσω εξερεύνησης.
Οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Τζέισον Ντιβάλ και η Λουσία Καμίνος. Ο Τζέισον έχει υπηρετήσει στον στρατό και εργάζεται για διακινητές ναρκωτικών, ενώ η Λουσία έχει περάσει από τη φυλακή.
Οι παίκτες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ των δύο χαρακτήρων στον ανοιχτό κόσμο. Στις αποστολές, ωστόσο, η εναλλαγή εξαρτάται από τις συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η επιλογή χαρακτήρα, ενώ σε άλλες πραγματοποιείται αυτόματα.
Η σχέση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών επηρεάζεται από τις κοινές τους δραστηριότητες, όπως οι έξοδοι, η γυμναστική και οι ληστείες. Ωστόσο, η ενασχόληση με τη ρομαντική πλευρά της σχέσης δεν είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
Οι αστυνομικοί δεν γνωρίζουν αυτόματα ποιος έχει διαπράξει ένα έγκλημα. Χρειάζεται κάποιος να το καταγγείλει, να ενεργοποιηθεί συναγερμός ή να εντοπιστεί ένα κλεμμένο όχημα.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι τα χρήματα που μεταφέρει ο παίκτης μπορούν να χαθούν σε περίπτωση σύλληψης ή θανάτου, η αστυνομία χρειάζεται συγκεκριμένα στοιχεία για να αναγνωρίσει έναν δράστη, ενώ ορισμένες αποστολές της ιστορίας δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν οι πρωταγωνιστές δεν έχουν συγκεντρώσει αρκετά χρήματα.
Το παιχνίδι διαδραματίζεται στη Λεονίντα, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με κεντρική πόλη τη Vice City. Ο χάρτης περιλαμβάνει έξι περιοχές: τη Vice City, τα νησιά Leonida Keys, τη βαλτώδη Grass Rivers, την παραθαλάσσια Port Gellhorn, την Ambrosia και την ορεινή Mount Kalaga.
Η Vice City παρουσιάζεται ως περίπου διπλάσια σε μέγεθος από το Los Santos του GTA 5, ενώ ο συνολικός κόσμος περιλαμβάνει πολύ περισσότερους εσωτερικούς χώρους, όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και διαμερίσματα.
Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι ο χάρτης ξεκινά κενός και αποκαλύπτεται σταδιακά, καθώς ο παίκτης επισκέπτεται νέες περιοχές. Παράλληλα, αρκετά σημεία ενδιαφέροντος δεν εμφανίζονται με ειδικά σύμβολα, αλλά εντοπίζονται μόνο μέσω εξερεύνησης.
Οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Τζέισον Ντιβάλ και η Λουσία Καμίνος. Ο Τζέισον έχει υπηρετήσει στον στρατό και εργάζεται για διακινητές ναρκωτικών, ενώ η Λουσία έχει περάσει από τη φυλακή.
Οι παίκτες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ των δύο χαρακτήρων στον ανοιχτό κόσμο. Στις αποστολές, ωστόσο, η εναλλαγή εξαρτάται από τις συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η επιλογή χαρακτήρα, ενώ σε άλλες πραγματοποιείται αυτόματα.
Η σχέση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών επηρεάζεται από τις κοινές τους δραστηριότητες, όπως οι έξοδοι, η γυμναστική και οι ληστείες. Ωστόσο, η ενασχόληση με τη ρομαντική πλευρά της σχέσης δεν είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
Πώς αλλάζουν οι καταδιώξεις, οι ληστείες και η διαχείριση των χρημάτωνΜία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια αφορά την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί δεν γνωρίζουν αυτόματα ποιος έχει διαπράξει ένα έγκλημα. Χρειάζεται κάποιος να το καταγγείλει, να ενεργοποιηθεί συναγερμός ή να εντοπιστεί ένα κλεμμένο όχημα.
Το νέο σύστημα καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία για τον δράστη, όπως το πρόσωπο, τα ρούχα, το αυτοκίνητο και το όπλο του. Επομένως, η διαφυγή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ταχύτητα του οχήματος.
Ο παίκτης μπορεί να αλλάξει ρούχα, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να ξεφορτωθεί ένα όπλο ή να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν ερευνούν ένα λεωφορείο εάν δεν έχουν δει τον καταζητούμενο να επιβιβάζεται.
Οι καταδιώξεις φτάνουν πλέον μέχρι τα έξι αστέρια, ενώ η αστυνομία χρησιμοποιεί ελικόπτερα, καρφιά για την ακινητοποίηση οχημάτων και εκπαιδευμένους σκύλους.
Παράλληλα, υπάρχει ένα εγκληματικό προφίλ που καταγράφει τη συμπεριφορά του παίκτη. Η χρήση υπερβολικής βίας επηρεάζει την αξιολόγησή του, ενώ το προφίλ συνδέεται με την εξέλιξη της ιστορίας.
Σημαντικά διαφορετικό είναι και το σύστημα των ληστειών. Οι παίκτες μπορούν να ληστεύουν καταστήματα, κοσμηματοπωλεία και μικρές τράπεζες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματοκιβώτια, ενώ οι καταστηματάρχες ή οι πελάτες μπορούν να αντιδράσουν.
Η εξασφάλιση χρημάτων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας. Οι βασικές αποστολές δεν επαρκούν πάντοτε και ο παίκτης χρειάζεται να πραγματοποιήσει πρόσθετες δραστηριότητες.
Τα μετρητά που μεταφέρει ο χαρακτήρας μπορούν να χαθούν εάν συλληφθεί ή σκοτωθεί. Για να προστατευθούν, πρέπει να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, με τον παίκτη να επισκέπτεται ΑΤΜ, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης μέσω κινητού.
Μέσω εφαρμογής στο κινητό μπορεί να ελέγχει εάν ένα αυτοκίνητο διαθέτει συναγερμό, σύστημα εντοπισμού και αντικλεπτική προστασία.
Τα οχήματα χρειάζονται επίσης καύσιμα, ενώ για τη μόνιμη κατοχή ενός κλεμμένου αυτοκινήτου απαιτείται καταχώρισή του σε συνεργείο. Υπάρχει ακόμη υπηρεσία που παραδίδει το προσωπικό όχημα του παίκτη στο σημείο όπου βρίσκεται.
Αλλαγές υπάρχουν και στον οπλισμό. Οι χαρακτήρες δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν απεριόριστα όπλα, καθώς τα μεγαλύτερα φυλάσσονται στο αυτοκίνητο ή σε ειδικούς χώρους.
Η δημόσια εμφάνιση με όπλο προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους περαστικούς, ενώ οι πυροβολισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκφοβισμό, χωρίς απαραίτητα να τραυματιστεί κάποιος.
Οι πρωταγωνιστές επηρεάζονται επίσης από τις καθημερινές τους συνήθειες. Η γυμναστική βελτιώνει τη δύναμη και την υγεία τους, η υπερβολική κατανάλωση φαγητού αλλάζει την εμφάνισή τους και η έλλειψη ύπνου τους κάνει να δείχνουν κουρασμένοι. Ωστόσο, η γυμναστική δεν είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της ιστορίας.
Ο κόσμος περιλαμβάνει περισσότερα από 170 είδη ζώων, δυναμικές καιρικές συνθήκες και δραστηριότητες όπως ψάρεμα, καταδύσεις, μπάσκετ, αγώνες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες και άλματα με αλεξίπτωτο.
Σημαντική έμφαση δίνεται και στους περαστικούς, οι οποίοι αντιδρούν όταν κάποιος τους παρακολουθεί ή τους ενοχλεί. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης κοινωνικά δίκτυα στο κινητό, μέσα μαζικής μεταφοράς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts.
Όσον αφορά την κυκλοφορία, το αρχείο εγκατάστασης αναφέρεται ότι μπορεί να φτάνει τα 212 GB, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για υπολογιστές.
Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα διαδικτυακής λειτουργίας από την πρώτη ημέρα, ούτε η υποστήριξη 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Τέλος, ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορά τη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Η Rockstar δεν έχει διευκρινίσει εάν ο Τζέισον και η Λουσία μπορούν να παντρευτούν κατά τη διάρκεια της ιστορίας.
Ο παίκτης μπορεί να αλλάξει ρούχα, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να ξεφορτωθεί ένα όπλο ή να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν ερευνούν ένα λεωφορείο εάν δεν έχουν δει τον καταζητούμενο να επιβιβάζεται.
Οι καταδιώξεις φτάνουν πλέον μέχρι τα έξι αστέρια, ενώ η αστυνομία χρησιμοποιεί ελικόπτερα, καρφιά για την ακινητοποίηση οχημάτων και εκπαιδευμένους σκύλους.
Παράλληλα, υπάρχει ένα εγκληματικό προφίλ που καταγράφει τη συμπεριφορά του παίκτη. Η χρήση υπερβολικής βίας επηρεάζει την αξιολόγησή του, ενώ το προφίλ συνδέεται με την εξέλιξη της ιστορίας.
Σημαντικά διαφορετικό είναι και το σύστημα των ληστειών. Οι παίκτες μπορούν να ληστεύουν καταστήματα, κοσμηματοπωλεία και μικρές τράπεζες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματοκιβώτια, ενώ οι καταστηματάρχες ή οι πελάτες μπορούν να αντιδράσουν.
Η εξασφάλιση χρημάτων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας. Οι βασικές αποστολές δεν επαρκούν πάντοτε και ο παίκτης χρειάζεται να πραγματοποιήσει πρόσθετες δραστηριότητες.
Τα μετρητά που μεταφέρει ο χαρακτήρας μπορούν να χαθούν εάν συλληφθεί ή σκοτωθεί. Για να προστατευθούν, πρέπει να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, με τον παίκτη να επισκέπτεται ΑΤΜ, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης μέσω κινητού.
Αυτοκίνητα, όπλα και δραστηριότητες στον νέο κόσμοΗ κλοπή αυτοκινήτων δεν πραγματοποιείται πλέον με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα οχήματα. Τα παλαιότερα μπορούν να παραβιαστούν σχετικά εύκολα, ενώ τα νεότερα απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, τον οποίο ο παίκτης αποκτά αργότερα.
Μέσω εφαρμογής στο κινητό μπορεί να ελέγχει εάν ένα αυτοκίνητο διαθέτει συναγερμό, σύστημα εντοπισμού και αντικλεπτική προστασία.
Τα οχήματα χρειάζονται επίσης καύσιμα, ενώ για τη μόνιμη κατοχή ενός κλεμμένου αυτοκινήτου απαιτείται καταχώρισή του σε συνεργείο. Υπάρχει ακόμη υπηρεσία που παραδίδει το προσωπικό όχημα του παίκτη στο σημείο όπου βρίσκεται.
Αλλαγές υπάρχουν και στον οπλισμό. Οι χαρακτήρες δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν απεριόριστα όπλα, καθώς τα μεγαλύτερα φυλάσσονται στο αυτοκίνητο ή σε ειδικούς χώρους.
Η δημόσια εμφάνιση με όπλο προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους περαστικούς, ενώ οι πυροβολισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκφοβισμό, χωρίς απαραίτητα να τραυματιστεί κάποιος.
Οι πρωταγωνιστές επηρεάζονται επίσης από τις καθημερινές τους συνήθειες. Η γυμναστική βελτιώνει τη δύναμη και την υγεία τους, η υπερβολική κατανάλωση φαγητού αλλάζει την εμφάνισή τους και η έλλειψη ύπνου τους κάνει να δείχνουν κουρασμένοι. Ωστόσο, η γυμναστική δεν είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της ιστορίας.
Ο κόσμος περιλαμβάνει περισσότερα από 170 είδη ζώων, δυναμικές καιρικές συνθήκες και δραστηριότητες όπως ψάρεμα, καταδύσεις, μπάσκετ, αγώνες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες και άλματα με αλεξίπτωτο.
Σημαντική έμφαση δίνεται και στους περαστικούς, οι οποίοι αντιδρούν όταν κάποιος τους παρακολουθεί ή τους ενοχλεί. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης κοινωνικά δίκτυα στο κινητό, μέσα μαζικής μεταφοράς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts.
Όσον αφορά την κυκλοφορία, το αρχείο εγκατάστασης αναφέρεται ότι μπορεί να φτάνει τα 212 GB, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για υπολογιστές.
Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα διαδικτυακής λειτουργίας από την πρώτη ημέρα, ούτε η υποστήριξη 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Τέλος, ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορά τη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Η Rockstar δεν έχει διευκρινίσει εάν ο Τζέισον και η Λουσία μπορούν να παντρευτούν κατά τη διάρκεια της ιστορίας.
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