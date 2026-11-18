Αυτοκίνητα, όπλα και δραστηριότητες στον νέο κόσμο

Το νέο σύστημα καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία για τον δράστη, όπως το πρόσωπο, τα ρούχα, το αυτοκίνητο και το όπλο του. Επομένως, η διαφυγή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ταχύτητα του οχήματος.Ο παίκτης μπορεί να αλλάξει ρούχα, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να ξεφορτωθεί ένα όπλο ή να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν ερευνούν ένα λεωφορείο εάν δεν έχουν δει τον καταζητούμενο να επιβιβάζεται.Οι καταδιώξεις φτάνουν πλέον μέχρι τα έξι αστέρια, ενώ η αστυνομία χρησιμοποιεί ελικόπτερα, καρφιά για την ακινητοποίηση οχημάτων και εκπαιδευμένους σκύλους.Παράλληλα, υπάρχει ένα εγκληματικό προφίλ που καταγράφει τη συμπεριφορά του παίκτη. Η χρήση υπερβολικής βίας επηρεάζει την αξιολόγησή του, ενώ το προφίλ συνδέεται με την εξέλιξη της ιστορίας.Σημαντικά διαφορετικό είναι και το σύστημα των ληστειών. Οι παίκτες μπορούν να ληστεύουν καταστήματα, κοσμηματοπωλεία και μικρές τράπεζες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματοκιβώτια, ενώ οι καταστηματάρχες ή οι πελάτες μπορούν να αντιδράσουν.Η εξασφάλιση χρημάτων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας. Οι βασικές αποστολές δεν επαρκούν πάντοτε και ο παίκτης χρειάζεται να πραγματοποιήσει πρόσθετες δραστηριότητες.Τα μετρητά που μεταφέρει ο χαρακτήρας μπορούν να χαθούν εάν συλληφθεί ή σκοτωθεί. Για να προστατευθούν, πρέπει να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, με τον παίκτη να επισκέπτεται ΑΤΜ, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης μέσω κινητού.Η κλοπή αυτοκινήτων δεν πραγματοποιείται πλέον με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα οχήματα. Τα παλαιότερα μπορούν να παραβιαστούν σχετικά εύκολα, ενώ τα νεότερα απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, τον οποίο ο παίκτης αποκτά αργότερα.Μέσω εφαρμογής στο κινητό μπορεί να ελέγχει εάν ένα αυτοκίνητο διαθέτει συναγερμό, σύστημα εντοπισμού και αντικλεπτική προστασία.Τα οχήματα χρειάζονται επίσης καύσιμα, ενώ για τη μόνιμη κατοχή ενός κλεμμένου αυτοκινήτου απαιτείται καταχώρισή του σε συνεργείο. Υπάρχει ακόμη υπηρεσία που παραδίδει το προσωπικό όχημα του παίκτη στο σημείο όπου βρίσκεται.Αλλαγές υπάρχουν και στον οπλισμό. Οι χαρακτήρες δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν απεριόριστα όπλα, καθώς τα μεγαλύτερα φυλάσσονται στο αυτοκίνητο ή σε ειδικούς χώρους.Η δημόσια εμφάνιση με όπλο προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους περαστικούς, ενώ οι πυροβολισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκφοβισμό, χωρίς απαραίτητα να τραυματιστεί κάποιος.Οι πρωταγωνιστές επηρεάζονται επίσης από τις καθημερινές τους συνήθειες. Η γυμναστική βελτιώνει τη δύναμη και την υγεία τους, η υπερβολική κατανάλωση φαγητού αλλάζει την εμφάνισή τους και η έλλειψη ύπνου τους κάνει να δείχνουν κουρασμένοι. Ωστόσο, η γυμναστική δεν είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της ιστορίας.Ο κόσμος περιλαμβάνει περισσότερα από 170 είδη ζώων, δυναμικές καιρικές συνθήκες και δραστηριότητες όπως ψάρεμα, καταδύσεις, μπάσκετ, αγώνες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες και άλματα με αλεξίπτωτο.Σημαντική έμφαση δίνεται και στους περαστικούς, οι οποίοι αντιδρούν όταν κάποιος τους παρακολουθεί ή τους ενοχλεί. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης κοινωνικά δίκτυα στο κινητό, μέσα μαζικής μεταφοράς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts.Όσον αφορά την κυκλοφορία, το αρχείο εγκατάστασης αναφέρεται ότι μπορεί να φτάνει τα 212 GB, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για υπολογιστές.Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα διαδικτυακής λειτουργίας από την πρώτη ημέρα, ούτε η υποστήριξη 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.Τέλος, ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορά τη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Η Rockstar δεν έχει διευκρινίσει εάν ο Τζέισον και η Λουσία μπορούν να παντρευτούν κατά τη διάρκεια της ιστορίας.