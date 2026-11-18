Την θέση του για συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων στις συνομιλίες για την Ουκρανία εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του





Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι σε ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη, δεν γίνεται να μην συμμετέχουν και να έχουν λόγο οι Ευρωπαίοι.







Δείτε βίντεο



The American envoys said that in Berlin, during our meetings tomorrow, they would give us a debrief on the talks the American President is currently holding in China. We will also be hearing from our partners currently in China. We and the Europeans have a clear, shared position: issues concerning Ukraine must be decided with Ukraine’s participation, and issues concerning Europe must be decided with Europe’s participation. This is the only approach there can ever be. Thank you to everyone who is helping and who is pushing for a strong agenda to bring this war to an end. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2026 Παράλληλα, ο Ζελένσκι ευχαρίστηκε όλους όσοι συμβάλλουν στο να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες ώστε να προκύψει συμφωνία οριστικής κατάπαυσης του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο.







«Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι δήλωσαν ότι αύριο, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας στο Βερολίνο, θα μας ενημερώσουν για τις συνομιλίες που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Θα έχουμε επίσης ενημέρωση από τους εταίρους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα», ανέφερε ο Ζελένσκι.



«Δεν έχουμε συμφωνήσει για ευρωπαϊκή εκπροσώπηση» Λίγες ημέρες πίσω, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ,



Κλείσιμο



«Θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί γύροι συνομιλιών» Ερωτηθείς υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η Ρωσία να συναινέσει στη συμμετοχή της Ευρώπης, ο Ουσακόφ άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον.



«Θα πρέπει να γίνουν πολλά προτού μπορέσει να υπάρξει συμφωνία γι' αυτό. Ειδικότερα, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ακόμη ένας γύρος ή ενδεχομένως περισσότεροι από ένας γύροι τριμερών συνομιλιών», ανέφερε.



Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η ρωσική πλευρά αναμένει από τους Ευρωπαίους να προσδιορίσουν τον ρόλο που επιθυμούν να διαδραματίσουν στη διαπραγματευτική διαδικασία.



Την θέση του για συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων στις συνομιλίες για την Ουκρανία εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τον λαό της χώρας του, ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Βερολίνο με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι σε ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη, δεν γίνεται να μην συμμετέχουν και να έχουν λόγο οι Ευρωπαίοι.«Εμείς και οι Ευρωπαίοι έχουμε μια σαφή, κοινή θέση: τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει να αποφασίζονται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να αποφασίζονται με τη συμμετοχή της Ευρώπης. Αυτή είναι η μόνη προσέγγιση που μπορεί να υπάρξει», είπε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, ο Ζελένσκι ευχαρίστηκε όλους όσοι συμβάλλουν στο να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες ώστε να προκύψει συμφωνία οριστικής κατάπαυσης του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο.Όπως είπε ο ίδιος, στην αυριανή συνάντηση θα υπάρξει και ενημέρωση της ουκρανικής πλευράς για τις συνομιλίες που πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των επαφών του Τραμπ, ενώ το Κίεβο αναμένει ενημέρωση και από τους εταίρους του που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Κίνα.«Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι δήλωσαν ότι αύριο, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας στο Βερολίνο, θα μας ενημερώσουν για τις συνομιλίες που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Θα έχουμε επίσης ενημέρωση από τους εταίρους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα», ανέφερε ο Ζελένσκι.Λίγες ημέρες πίσω, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, έριξε «βόμβα» στο ζήτημα της συμμετοχής των Ευρωπαίων εταίρων στις διαπραγματεύσεις , λέγοντας ότι η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει για κάτι τέτοιο, παρά τις εξαγγελίες της αμερικανικής πλευράς για ευρωπαϊκή παρουσία.«Αυτό που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι η διεξαγωγή του επόμενου γύρου σε τριμερές σχήμα. Αυτές οι συνομιλίες επανεκκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι πριν από μερικές ημέρες και συμφωνήθηκε να συνεχιστούν. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, ενώ όσον αφορά τη διεύρυνση του σχήματος, για την οποία μιλούν ορισμένοι, αυτή δεν έχει συμφωνηθεί μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ερωτηθείς υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η Ρωσία να συναινέσει στη συμμετοχή της Ευρώπης, ο Ουσακόφ άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον.«Θα πρέπει να γίνουν πολλά προτού μπορέσει να υπάρξει συμφωνία γι' αυτό. Ειδικότερα, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ακόμη ένας γύρος ή ενδεχομένως περισσότεροι από ένας γύροι τριμερών συνομιλιών», ανέφερε.Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η ρωσική πλευρά αναμένει από τους Ευρωπαίους να προσδιορίσουν τον ρόλο που επιθυμούν να διαδραματίσουν στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Όπως είπε, η συμμετοχή τους εξαρτάται από το εάν η Μόσχα λάβει «ένα σαφές μήνυμα από τους Ευρωπαίους σχετικά με το τι θέλουν και ποια εποικοδομητική, ουσιαστική συμβολή μπορούν να έχουν στην επιτυχή επίλυση του ουκρανικού ζητήματος».



Η Ευρώπη έχει ήδη ορίσει την ομάδα των διαπραγματευτών της

Οι δηλώσεις Ουσακόφ αναδεικνύουν τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ουκρανία σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος.



Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη προχωρήσει στον καθορισμό του σχήματος με το οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



Την Παρασκευή (13/11), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν πως η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα για την Ουκρανία θα περιλαμβάνει πέντε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, καθώς και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.