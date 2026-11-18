Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο έρωτας φεύγει μετά από ένα διάστημα και ξαναέρχεται, αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο έρωτας φεύγει μετά από ένα διάστημα και ξαναέρχεται, αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση
Οι γυναίκες είναι λίγο πιο σύνθετες από εμάς, έχουν άλλου είδους ανάγκες, εμείς είμαστε λίγο πιο πρακτικοί άνθρωποι, είπε ο ηθοποιός
Την άποψή του για την εξέλιξη του έρωτα μέσα σε μια σχέση εξέφρασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, επισημαίνοντας πως μπορεί να υποχωρεί και να επιστρέφει με τον χρόνο, αρκεί να υπάρχει ουσιαστική ενδοσκόπηση.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, εξηγώντας ότι η διατήρηση του έρωτα απαιτεί προσπάθεια, αυτογνωσία και κατανόηση των αναγκών του συντρόφου.
Πιο αναλυτικά, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Ο έρωτας φεύγει μετά από ένα διάστημα και ξαναέρχεται, αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση, πρέπει να καταλάβεις γιατί είσαι με τον άνθρωπό σου, να καταλάβεις γιατί ανήκεις σε αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο, στο οικογενειακό σύνολο και εάν είσαι άξιος να υπερασπιστείς αυτό το μικρό οικογενειακό σύνολο που έχεις δημιουργήσει. Αυτά είναι δουλειά χρόνων και σκέψης για να μπορέσεις να ανταπεξέρθεις, γιατί οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι λίγο πιο σύνθετες από εμάς, έχουν άλλου είδους ανάγκες. Εμείς είμαστε λίγο πιο πρακτικοί άνθρωποι, άρα πρέπει να καταλάβεις και τη γυναικεία φύση, για να μπορέσεις να απολαύσεις το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης».
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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη σε επαγγελματικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι συζητούν συχνά για τη δουλειά τους, ανταλλάσσουν απόψεις και αξιολογούν την πορεία τους, επιδιώκοντας κάθε φορά να ξεκινούν από την αρχή.
Όπως ανέφερε: «Πολλές φορές συζητάμε για τη δουλειά, γιατί μας ενδιαφέρει η εξέλιξη. Είναι προτιμότερο να σκέφτονται δύο αντί για έναν. Έρχεται η έρευνα, η εξέλιξη για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Εγώ και η Έφη, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, όταν παίζουμε είναι σαν να δίνουμε την τελευταία μας παράσταση. Αυτό αυτόματα μας κάνει να μηδενίσουμε την άλλη ημέρα το κοντέρ και να ξεκινήσουμε από την άλλη μέρα από την αρχή».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, εξηγώντας ότι η διατήρηση του έρωτα απαιτεί προσπάθεια, αυτογνωσία και κατανόηση των αναγκών του συντρόφου.
Πιο αναλυτικά, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Ο έρωτας φεύγει μετά από ένα διάστημα και ξαναέρχεται, αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση, πρέπει να καταλάβεις γιατί είσαι με τον άνθρωπό σου, να καταλάβεις γιατί ανήκεις σε αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο, στο οικογενειακό σύνολο και εάν είσαι άξιος να υπερασπιστείς αυτό το μικρό οικογενειακό σύνολο που έχεις δημιουργήσει. Αυτά είναι δουλειά χρόνων και σκέψης για να μπορέσεις να ανταπεξέρθεις, γιατί οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι λίγο πιο σύνθετες από εμάς, έχουν άλλου είδους ανάγκες. Εμείς είμαστε λίγο πιο πρακτικοί άνθρωποι, άρα πρέπει να καταλάβεις και τη γυναικεία φύση, για να μπορέσεις να απολαύσεις το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη σε επαγγελματικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι συζητούν συχνά για τη δουλειά τους, ανταλλάσσουν απόψεις και αξιολογούν την πορεία τους, επιδιώκοντας κάθε φορά να ξεκινούν από την αρχή.
Όπως ανέφερε: «Πολλές φορές συζητάμε για τη δουλειά, γιατί μας ενδιαφέρει η εξέλιξη. Είναι προτιμότερο να σκέφτονται δύο αντί για έναν. Έρχεται η έρευνα, η εξέλιξη για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Εγώ και η Έφη, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, όταν παίζουμε είναι σαν να δίνουμε την τελευταία μας παράσταση. Αυτό αυτόματα μας κάνει να μηδενίσουμε την άλλη ημέρα το κοντέρ και να ξεκινήσουμε από την άλλη μέρα από την αρχή».
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