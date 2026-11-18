μακροχρόνια σχέση

απαιτεί προσπάθεια, αυτογνωσία και κατανόηση των αναγκών του συντρόφου.







Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη σε επαγγελματικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι συζητούν συχνά για τη δουλειά τους, ανταλλάσσουν απόψεις και αξιολογούν την πορεία τους, επιδιώκοντας κάθε φορά να ξεκινούν από την αρχή.



Όπως ανέφερε: «Πολλές φορές συζητάμε για τη δουλειά, γιατί μας ενδιαφέρει η εξέλιξη. Είναι προτιμότερο να σκέφτονται δύο αντί για έναν. Έρχεται η έρευνα, η εξέλιξη για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Εγώ και η Έφη, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, όταν παίζουμε είναι σαν να δίνουμε την τελευταία μας παράσταση. Αυτό αυτόματα μας κάνει να μηδενίσουμε την άλλη ημέρα το κοντέρ και να ξεκινήσουμε από την άλλη μέρα από την αρχή».